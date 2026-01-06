Todas las mujeres del barrio de Salamanca quieren el bolso almeriense de aire japonés de doña Letizia

El pasado mes de marzo, durante su asistencia al acto central del Tour del Talento en Almería, la Reina Letizia volvió a demostrar que es capaz de convertir un gesto estilístico aparentemente sencillo en un fenómeno de interés nacional. Su elección de un conjunto compuesto por pantalones camel, americana entallada y un bolso de piel con lazo, procedente de una firma almeriense, pasó entonces casi desapercibida salvo para los ojos más atentos. Hoy, con el auge de la estética coquette y la consolidación del lazo como detalle protagonista en la moda internacional, ese accesorio cobra una nueva lectura y vuelve al primer plano, especialmente entre las mujeres del Barrio de Salamanca, siempre receptivas a piezas singulares con sello artesanal.

El bolso en cuestión es el modelo Tokio de la firma Mona Moon, creada por Carmen Gómez, ingeniera de formación y diseñadora por vocación. Se trata de un diseño inspirado en la técnica japonesa furoshiki, un método tradicional que utiliza tejidos o pañuelos para envolver y transportar objetos. Gómez descubrió esta técnica en un viaje a Japón en 2017, un desplazamiento en el que, además, coincidió con la propia Reina durante su visita oficial al país. De aquel encuentro y de la fascinación por el furoshiki nació el reto de trasladar un concepto típicamente textil al ámbito de la piel, dando forma a un bolso que combina artesanía, ligereza y un inconfundible aire oriental.

La reina Letizia, durante el acto del Tour del Talento en Almería, con el bolso Tokio en su versión negra. (Foto: Gtres)

Si te fijas es un modelo atemporal realizado en piel suave, con forro interior de microfibra, cierre mediante broche imantado y dos aros forrados que funcionan como asas. Su estética minimalista, reforzada por el nudo frontal que remite directamente al país nipón, lo convierte en una pieza que no necesita logotipos para destacar. Tiene un precio de 195 euros y unas dimensiones pensadas para el uso diario: 32 centímetros de ancho, 15 de alto y un aro interior de 10 centímetros. La firma recalca que cada bolso implica un proceso artesanal que varía en función del grado de personalización, por lo que suele trabajarse por series y colores para optimizar tiempos y costes.

Letizia completó su estilismo en tonos neutros. (Foto: Gtres)

No se trata de un accesorio ostentoso ni del tipo de pieza que genera tendencia por saturación; más bien es un objeto que acompaña al vestuario sin imponerse, pero que transmite una idea de sofisticación silenciosa, algo que casa muy bien con el código estético predominante en los barrios mejor posicionados de Madrid.

El modelo Tokio de la firma almeriense Mona Moon.

Desde la firma describen a la «mujer Mona Moon» como alguien interesado en piezas diferentes, funcionales y versátiles, capaces de acompañar tanto un look profesional como uno de ocasión. Muchas creaciones de la marca, de hecho, permiten jugar con distintas posiciones: en la mano, al hombro o cruzado, según lo exija el día.