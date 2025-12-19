La última duquesa en palabras de su hijo: Cayetano Martínez de Irujo publica un libro por su centenario

Cayetano Martínez de Irujo prepara un emotivo homenaje a su madre, la duquesa de Alba, con la publicación de un libro titulado La última duquesa. Homenaje a Cayetana, una mujer irrepetible, que verá la luz en marzo de 2026, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La obra promete ofrecer un retrato íntimo y profundo de la vida de la duquesa, combinando recuerdos familiares con testimonios de amigos y colaboradores que la conocieron de cerca. Entre los colaboradores se encuentran sus hijos Carlos y Fernando, su viudo Alfonso Díez y algunos de sus nietos, así como el periodista y académico Luis María Ansón, quien ya había trabajado con Cayetano en sus memorias publicadas en 2019. El libro permitirá redescubrir a Cayetana, conocer detalles de su vida privada y celebrar la personalidad que la convirtió en una de las figuras más queridas de España.

El cierre de 2025 no ha sido sencillo para el duque de Arjona. Pocos días antes de su boda con Bárbara Mirjan, se sometió a una operación de hernia discal que, inesperadamente, se complicó con una infección, alargando su recuperación. A pesar de este contratiempo, Cayetano ha afrontado la situación con optimismo y ha concentrado su energía en este proyecto tan especial, que considera un tributo a la mujer más influyente del siglo XX y principios del XXI en España.

Cayetano Martínez de Irujo en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá del homenaje literario, las festividades navideñas serán escenario de un esperado reencuentro familiar. El duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, ha invitado a todos sus hermanos, incluidos Cayetano y Bárbara Mirjan, a la tradicional cena de Nochebuena en el palacio de Liria, un momento que simboliza la armonía alcanzada entre los miembros de la familia tras años de diferencias. La boda reciente de Cayetano en la iglesia del Cristo de los Gitanos, seguida de un banquete en la finca Las Arroyuelas -propiedad heredada de su madre-, fue clave para consolidar esta etapa de cercanía y complicidad familiar. Algunos miembros, como Jacobo Siruela, no acudirán debido a compromisos profesionales, manteniendo el equilibrio entre vida personal y laboral.

Fuentes cercanas aseguran que Cayetano se encuentra completamente recuperado y retomando su vida con normalidad. Inicialmente, la pareja había contemplado adelantar su luna de miel, pero decidieron esperar para poder pasar las fiestas en familia. La Nochebuena servirá también para celebrar la recuperación de su hermano Fernando, quien superó con éxito un tratamiento contra el cáncer. La Nochevieja, como es habitual, cada miembro de la familia celebrará a su manera, en fechas más lúdicas que familiares.

Con todo, el cierre de 2025 para Cayetano Martínez de Irujo combina homenaje, recuperación y unión familiar. Entre la preparación del libro en honor a su madre y los encuentros en Liria, el duque de Arjona demuestra que, pese a los contratiempos, sigue con determinación y energía. El centenario de Cayetana de Alba y la publicación de La última duquesa prometen ser momentos memorables para toda la familia.