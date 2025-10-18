Bárbara Mirjan, María Luisa Arróspide y otras estrellas que brillan gracias a Navascués

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, celebrada el pasado 4 de octubre en Sevilla, sigue despertando mucho interés. Como no podía ser de otra forma, la novia fue la gran protagonista de la jornada y una de las cosas que le ayudó a brillar fue su espectacular vestido, firmado por Navascués. Esta marca ha despertado bastante curiosidad entre nuestros lectores, así que en LOOK hemos hecho un repaso a su historia y nos hemos dado cuenta de que hay muchas celebridades que se han decantado por este taller vara pasar por el altar. Sin ir más lejos, María Luisa Arróspide, quien acaba de darse el «sí, quiero» en Sevilla.

Antes de empezar debemos tener en cuenta que la creadora de todo esto se llama Cristina Martínez-Pardo Cobián. Es una diseñadora que se encarga personalmente de conocer los gustos de sus clientas para ofrecer un servicio personalizado y de primera calidad. Tal y como indica en su página web: «En Navascués dedicamos especial atención a los detalles, esa es una de nuestras máximas. Tenemos muchos años de experiencia y un excelente equipo de trabajo hacen posible que cada diseño sea único y pueda personalizarse para captar la esencia de cada novia».

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

La firma empezó su andadura en los años 80, así que lleva más de cuatro décadas ayudando a sus clientas a sentirse auténticas princesas. Además, siempre usan «los tejidos más exclusivos del mercado» y se atreven a jugar con bordados, texturas y encajes, haciendo que cada pieza sea única, inconfundible y muy personal. Por ese motivo, hay tantas damas de la alta sociedad que hayan caído rendidas al encanto de las creaciones de Cristina Martínez-Pardo Cobián.

La firma de la alta sociedad

Navascués ganó mucha repercusión tras la boda de José Luis Martínez-Almeida porque ayudó a Teresa Urquijo a adaptar su vestido de novia, evento que tuvo lugar el 6 de abril de 2024. La mujer del alcalde de Madrid apostó por la firma para retocar un traje que pertenecía a su familia y el resultado fue excelente. No obstante, el trabajo de Cristina Martínez-Pardo ya era conocido desde hacía tiempo por la alta sociedad. Tanto es así que la infanta Pilar le encargó su estilismo cuando la infanta Elena se casó con Jaime de Marichalar.

Boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart. (Foto: Gtres)

Otro caso que merece ser mencionado es el de Belén Corsini, quien le encargó a Navascués el look que escogió para sale el «sí, quiero»a Carlos Fitz-James Stuart en el Palacio de Liria. La boda se celebró en mayo de 2021 y todavía hay gente que la recuerda porque la novia iba perfecta. En aquella ocasión, la diseñadora mencionada con anterioridad hizo una apuesta tan original como elegante y creó un vestido con mangas abullonadas, escote en pico y una cola que aportaba un toque muy romántico.

Una marca con hueco en la política

Tal y como hemos descubierto, Navascués no tiene peso únicamente entre las aristócratas o las socialités, también ha despertado el interés del mundo de la política. Por ejemplo, la primera vez que María Dolores de Cospedal pasó por el altar llevaba un vestido firmado por Cristina Martínez-Pardo y lo mismo sucedió con Mercedes de la Merced, quien tristemente falleció en 2013. También tenemos el caso de Miriam Suárez, hija de Adolfo Suárez, quien también confió por la famosa marca cuando se casó con Fernando Romero, con quien tuvo dos hijos, Alejandra y Fernando.

Antes de terminar, no podemos pasar por alto el vestido que llevó la actriz Dafne Fernández con el fotógrafo Mario Chavarría. Ninguno tiene nada que ver con la política, pero merecen ser reseñados porque el look nupcial de Dafne fue uno de los más comentados del 2017, año en el que formalizó su relación.