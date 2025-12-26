Figo y Helen Svedin se reencuentran con sus hijas: almuerzo en el ‘place to be’ de la capital

Luís Figo y Helen Svedin se han reencontrado en Madrid en medio de fuertes rumores de crisis. La pareja se ha reunido con sus tres hijas, -Daniela, Martina y Stella-, en la capital, donde se han dejado ver disfrutando de estas fechas tan señaladas en familia. Pese a los rumores que asolan desde hace tiempo su vida personal, parece que el ex futbolista portugués y su mujer ya habrían solucionado sus problemas después de más de dos décadas juntos.

Numerosas fuentes apuntaron incluso a que el matrimonio llevaba vidas separadas. Y no solo eso, sino que llegó a hablarse de que Figo se había instalado en un apartamento propio en la «Milla de Oro» madrileña. Una versión que contrarresta con las recientes imágenes que hemos podido ver de la familia unida celebrando estas fiestas juntos en Madrid, mostrando de esa forma que la convivencia sigue siendo ideal y mantienen una gran relación.

Luis Figo con su hija Stella. (Foto: Gtres)

El emotivo reencuentro familiar de Figo y Helen Svedin en Navidad

En las mismas, podemos ver a Figo caminando abrazado a su hija Stella, -quien días atrás cumplía 21 años-; mientras que, por su parte, Helen llegaba acompañada por sus dos hijas mayores, Martina y Daniela, en las horas previas a la Nochebuena. Al igual que Antonio, padre del ex futbolista, quien tuvo un papel muy destacado en este encuentro familiar. De hecho, Figo se mostró muy atento con él durante toda la velada. De igual modo, la elección de la capital española para pasar la Navidad choca mucho con los años anteriores, en los que la pareja optaba por sus países de origen: Portugal o Suecia.

Helen Svedin junto a sus dos hijas, Martina y Daniela. (Foto: Gtres)

Estas instantáneas demuestran también que el portugués y su mujer siguen tan unidos como el primer día, presumiendo de un núcleo familiar más que consolidado.

Una crisis que les persigue desde hace meses

En medio de los crecientes rumores de crisis, este mismo verano podíamos ver al matrimonio derrochando amor en las playas de Portugal, donde presumieron de cuerpazo a bordo de un yate junto a sus hijas y sus yernos, Beltrán Lozano y Luis Osorio.

Por otro lado, y pese a que evitaba entrar en demasiados detalles, era el propio Figo el que se encargaba de desmentir las especulaciones respecto a una ruptura con Helen con un contundente mensaje: «Dejaos de tonterías», sentenciaba contundente. Mientras que, por su parte, la modelo sueca se ha negado a hacer cualquier tipo de declaración y, en estos últimos meses, ha procurado pasar desapercibida. Y es que la pareja siempre ha caracterizado por llevar sus problemas personales con la máxima discreción, lejos del foco mediático.

Luis Figo paseando del brazo con su hija Stella por Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora, este reencuentro navideño deja muy claro que Figo y Svedin siguen tan unidos como siempre, disfrutando de estas fechas tan señaladas en familia. Pese a la exigente ruptura del deportista, parece que ambos han encontrado una forma de compaginar su vida familiar, con la profesional. Y es que mientras él se encarga de atender diversos eventos como asesor presidencial en UEFA, la modelo ha seguido con su día a día en Madrid, donde ha retomado su gran pasión por los caballos.