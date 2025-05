Después de la reaparición de su mujer, Helen Svedin, en el Teatro Real de Madrid para ver de la ópera Attila, Luis Figo ha acudido a disfrutar de una tarde de toros a Las Ventas. Ambos por separado. Tanto él como ella han estado acompañados por amigos. Los movimientos de la pareja están siendo analizados con lupa, ya que sobrevuela en torno a ellos una posible crisis matrimonial. Algo sobre lo que el ex futbolista no se ha quedado callado. «Dejaos de tonterías», ha respondido tajante a los reporteros, que le preguntaba sobre cómo está la relación, mientras accedía por la puerta de arrastre. A la entrada del coso madrileño, se encontraba con una actitud distendida y un rostro tranquilo en el que esbozaba sonrisas que dejaban entrever que no está preocupado por su vida conyugal. Unas palabras con las que ha tratado de poner punto y final a las especulaciones sobre su matrimonio.

Ubicado en un palco en la zona más cercana al ruedo y reservado para la administración, Luis Figo ha disfrutado de una tarde taurina ajeno a todas las polémicas que le posicionan en el foco mediático. Durante la faena ha estado muy atento y ha comentado la corrida con su amigo, el cirujano Ángel Martín, y un tercero que estaba sentado con ellos. Una jornada en la que hemos podido ver en el tendido a otros rostros conocidos como Raquel Revuelta junto a su novio, Teresa Urquijo acompañada de su familia y de su esposo, José Luis Martínez-Almeida o Juan del Val en solitario.

Luis Figo en Las Ventas con amigos. (Foto: Gtres)

Por su parte, Helen no quiso hacer ningún comentario a los medios en su llegada al Real el pasado 14 de mayo. La modelo, que cumplirá 24 años de unión con el ex deportista, optó por guardar silencio e intentó pasar desapercibida. Cubrió su rostro con unas gafas de sol oscuras y eligió un total look denim compuesto por una americana y unos pantalones que acompañó con accesorios negros. En todo momento estuvo junto a una amiga que accedió con ella al Teatro y con la que disfrutó de la ópera.

Helen Svedin en el Teatro Real de Madrid. (Foto: Gtres)

El inicio de los rumores de crisis

La prensa fue conocedora de la posible mala situación del matrimonio cuando el pasado mes de abril se especuló sobre que el portugués podría haberse trasladado desde el domicilio familiar a otra vivienda. Otro de los motivos que agudizó los rumores fue la ausencia de la modelo en los Laureus World Sports Awards junto a su todavía marido, un evento muy importante para el deporte mundial al que lo ha acompañado en otras ediciones. Después de esto, ambos compartieron una instantánea en redes sociales que parecía zanjar los rumores. Una imagen en la que posaban durante una jornada de descanso en Mallorca.

Helen Svedin junto a sus hijas Martina, Stella y Daniela. (Foto: Instagram)

La pareja, que siempre se ha caracterizado por la discreción, también se pronunció por otro acontecimiento importante en Instagram. En este caso fue Figo, que, con motivo de la celebración del Día de la Madre, dedicó una frase de amor a Helen: «Feliz día, te quiero y te echo de menos», escribía junto a una fotografía en la que aparece ella junto a las tres hijas que tienen en común.