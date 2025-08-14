Las lágrimas de Jesús Calleja en la red por los incendios de León: "Se me han quitado las ganas de todo"

Jesús Calleja, uno de los presentadores televisivos más conocidos de nuestro país, ha expresado su máxima preocupación por los devastadores incendios que hay declarados en León, su tierra natal. El fuego ha dejado calcinadas miles de hectáreas y la situación ha provocado una enorme tristeza en el mencionado, quien no ha podido evitar las lágrimas en las redes sociales al sentirse lejos de su hogar en estos complicados momentos.

«Estoy aquí en una habitación de un motel de carretera de Canadá viendo las noticias. Y se me ponen los pelos de punta», comenzaba a decir mientras mostraba unas imágenes del incendio de la ciudad de Castilla y León. «Se me han quitado las ganas de todo. Pero de todo. Estoy mitad trabajando y mitad de vacaciones, y es que hoy no tengo ganas ni de salir de la habitación. Hablo con los amigos y con la gente de esos pueblos, y es que me conozco cada senda y cada rincón… No sabéis el tiempo que he echado allí. Incluso he rodado algún programa que habéis podido ver, el de Las Médulas… Y todo eso que visteis en la tele ya no está, se ha quemado», continuaba con la mirada emocionada.

Calleja aseguraba que se trataba de un lugar «espectacular» con bosques de robles, castaños y con una belleza inmensa. «El nivel de destrucción, de desolación y de amargura… pues bueno, es mi tierra y lo vivo de otra manera», sentenciaba. Con la voz aún más entrecortada, el presentador de Volando voy, volando vengo considera que todo lo ocurrido es «terrorismo medioambiental» y que «son incendios provocados», algo que no puede llegar a entender. «Pero cómo hemos podido llegar aquí… Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos, de verdad. ¿Cuál es la razón que te arrastra para hacer eso?», decía visiblemente emocionado.

«Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte… La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable», sentenciaba. Cabe destacar que horas antes también hablaba del leve castigo que se puede recibir por cometer «este tipo de terrorismo». «Muchos de estos incendios son intencionados, algo que jamás entenderé, y me temo que la ley es muy laxa contra este tipo de terrorismo…Todo mi cariño a mis paisanos y miles de gracias a todos los que están luchando para apagarlos», expresaba.

Para concluir, Jesús Calleja ha querido expresar sus máximas condolencias a los familiares y amigos de Abel Ramos, un joven de 35 años que falleció mientras participaba como voluntario en las labores de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda en León.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de usuarios de la red que han querido apoyar y corroborar las palabras de Calleja en estos complicados momentos. «Es horroroso», «Estoy de acuerdo contigo. Es terrorismo ambiental. No lo entiendo ni lo entenderé», «Es muy triste. No somos conscientes de lo que estamos perdiendo», «Cuánto dolor. Es espantoso», «Me parte el corazón verte así y ver cómo se está quemando nuestro país», escribían algunos de los internautas.