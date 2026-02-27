Los Reyes reciben con honores a los Duques de Luxemburgo mientras Doña Sofía redobla su presencia

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 2 y el domingo 8 de marzo de 2026. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de marcado carácter internacional, cultural y social, con especial atención a la innovación tecnológica, el arte contemporáneo, la acción solidaria y las relaciones diplomáticas. La semana comenzará, no obstante, con una relevante cita en Barcelona el domingo 1 de marzo, donde Su Majestad el Rey asistirá a la cena oficial del Mobile World Congress, que se celebrará en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este encuentro reunirá a destacados representantes del ámbito tecnológico y empresarial internacional en el marco de uno de los mayores congresos mundiales dedicados a la conectividad y la industria móvil.

Durante la velada, Don Felipe dirigirá unas palabras a los asistentes, subrayando el compromiso de España con la transformación digital y la innovación. Al día siguiente, el lunes, el Rey presidirá la inauguración oficial del MWC en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat, reafirmando así el respaldo institucional a este foro estratégico para la economía y la proyección internacional de nuestro país. Esa misma jornada, la actividad se trasladará a Burgos, donde Su Majestad la Reina Doña Sofía inaugurará la exposición Picasso. Raíces bíblicas en la Catedral burgalesa, una muestra que profundiza en la dimensión espiritual y simbólica de la obra del artista malagueño.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El martes estará marcado por una intensa agenda en distintos puntos de la geografía española. En el Palacio Real de El Pardo, Su Majestad el Rey mantendrá varias audiencias con representantes del Consejo Internacional de Mecenas de las Colecciones Reales, así como con promociones del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Estos encuentros reflejan el respaldo de la Corona a la excelencia profesional y al servicio público.

De forma paralela, la Reina Letizia se desplazará a Castellón de la Plana para presidir el acto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras. Doña Letizia dirigirá unas palabras en un evento que pondrá el foco en la investigación, la visibilidad y el apoyo a las familias afectadas por patologías poco frecuentes, una causa con la que la Reina mantiene un firme compromiso desde hace años.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El miércoles, el Rey viajará a Sevilla, donde desarrollará varias actividades en Dos Hermanas. En primer lugar, visitará el Ayuntamiento de la localidad, reforzando la cercanía de la Institución con las administraciones municipales. Posteriormente, acudirá al centro de atención integral para personas con parálisis cerebral de ASPACE Sevilla, donde podrá conocer de primera mano la labor asistencial y terapéutica que se realiza en favor de las personas con grandes necesidades de apoyo. Ya por la tarde, Don Felipe inaugurará en el Palacio de las Dueñas la exposición conmemorativa del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, titulada Cayetana. Una vida en Dueñas. La muestra ofrecerá un recorrido por la trayectoria vital y el legado cultural de una de las figuras más emblemáticas de la aristocracia española contemporánea.

Ese mismo día, en Madrid, la Reina Doña Sofía visitará la exposición La bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican en el Museo Naval, una propuesta que invita a reflexionar sobre los símbolos nacionales y su evolución histórica.

La Reina Sofía en Las Palmas de Gran Canaria. (Foto: Gtres)

El jueves tendrá un marcado carácter cultural e institucional. Por la mañana, Sus Majestades los Reyes inaugurarán la 45ª edición de ARCOmadrid en IFEMA-Madrid, una de las principales ferias internacionales de arte contemporáneo, que convierte a la capital en epicentro del mercado artístico y de la creación actual. Esa misma jornada, el Palacio Real de Madrid acogerá los actos con motivo de la visita oficial de presentación de Sus Altezas Reales los Grandes Duques de Luxemburgo. El programa incluirá el recibimiento oficial con honores militares, un encuentro entre el Rey y el Gran Duque y un almuerzo ofrecido en su honor, durante el cual Don Felipe pronunciará un discurso. Esta visita subraya los estrechos lazos de amistad y cooperación entre España y el Gran Ducado.

Finalmente, el viernes, los Reyes asistirán en el Auditorio Nacional de Música al XXIV Concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo, una cita de profundo significado institucional y humano que rinde tributo a la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista y reafirma el compromiso con la dignidad, la justicia y la convivencia democrática.