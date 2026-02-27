Jaime Anglada, amigo del Rey Felipe, reconocido con la Medalla de Oro de Baleares

Jaime Anglada va a recibir este fin de semana la Medalla de Oro de las Islas Baleares, la máxima distinción de la Comunidad Autónoma. Tal como se ha confirmado, el ejecutivo regional ha aprobado la concesión de este reconocimiento al cantautor mallorquín, amigo desde hace varias décadas del Rey Felipe VI. Una distinción que se le ha otorgado en reconocimiento a su trayectoria artística excepcional y a su aportación a la cultura de Baleares.

Según se ha confirmado, la noticia ha pillado por sorpresa al artista, que todavía se está recuperando de las secuelas del atropello que sufrió el pasado verano, a principios del mes de agosto. Anglada ha asegurado que no se lo esperaba, pero ha dicho que es un honor que le produce un gran orgullo.

Miguel Ríos y Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

Fue el 8 de agosto cuando Anglada fue atropellado en Palma mientras circulaba en su motocicleta. Un vehículo conducido por un joven de 26 años embistió la moto del artista y le causó lesiones de gravedad. El conductor triplicaba la tasa de alcoholemia legal y se dio a la fuga, dejando a Anglada tendido en la calzada.

El mallorquín fue trasladado al hospital y pasó 10 días en la UCI. Tuvo que ser intervenido en varias ocasiones y se le pasó a planta el 18 de agosto. Durante este tiempo, el Rey Felipe estuvo informado de su evolución. Las autoridades detuvieron al conductor la misma noche del accidente y se le envió a prisión, acusado de un delito de lesiones graves por imprudencia, conducción bajo alcohol y omisión de socorro.

Anglada, feliz por este reconocimiento

El amigo del monarca ha confesado que se siente abrumado por este reconocimiento. Una medalla que, por cierto, también tienen ilustres figuras como los Reyes Juan Carlos y Sofía. En unas declaraciones a la Cope, Anglada ha expresado lo feliz que está: «Solamente de escuchar de nuevo cómo has anunciado este reconocimiento, es que se me ponen los pelos de punta y me vuelvo a sentir orgulloso y afortunado», ha dicho el artista, que ha recalcado que siente mucho orgullo como mallorquín, pero también una gran responsabilidad.

Jaime Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

Su salud, su prioridad

El cantante reapareció hace dos semanas después de varios meses alejado de los focos en los que su salud ha sido su prioridad. En estos momentos continúa centrado en su recuperación, pero se encuentra bien: «Estoy en ello, con rehabilitación cada día y haciendo todo lo que me piden para encontrarme bien», ha contado al citado programa.

Por ahora no está preparando nada a nivel musical, sino que todas sus fuerzas están focalizadas en la salud: «No estoy preparando nada, estoy en un proceso de rehabilitación personal, tanto física como emocional y también a nivel psíquico», ha sentenciado. Un proceso en el que está contando con todo el apoyo de sus seres queridos, que han sido fundamentales en su recuperación.

Los Reyes Felipe y Letizia en un concierto de Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

En una entrevista reciente al Diario de Mallorca, el artista dijo que no era fácil salir de un golpe como el que había sufrido, pero que poco a poco todo va mejorando: «Puedo empezar a ver la luz y a casi caminar como lo hacía antes», dijo Anglada, que explicó que los médicos le habían salvado, pero también el amor de la gente.