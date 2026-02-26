Hace ocho años que Marisa Porcel fallecía a los 74 años. Ahora, la actriz vuelve a ser titular pero no por su amplia y exitosa trayectoria, sino porque su hija está acusada de okupa en la que fuera la vivienda familiar. Una residencia ubicada en el exclusivo barrio de Las Rozas y que se construyó a principios de los 200. Una mansión de 526 m² distribuidos en dos plantas y un sótano y construida sobre una parcela de 2.079 metros y cuyo valor podría ser de dos millones de euros.

El estado de la casa ocupada por la hija de Marisa Porcel

Desde que se conociera que la hija de la actriz Marisa Porcel okupa su casa familiar, el domicilio se ha convertido en titular de numerosas noticias que se suman a la polémica del conflicto judicial. Según el actual propietario -que compró esta propiedad por 700.000 euros- de la mansión, Paloma no solo ha okupado esta residencia, sino que acumula en esta parcela una colección de vehículos exclusivos -entre ellos destacan todoterrenos- que las cámaras han podido captar. Y no solo eso, según pudo conocer COOL, la idea del propietario era entrar en la casa de la actriz fallecida hace unos meses -aunque sin éxito alguno-.

Así es el estado actual de la casa de Marisa Porcel que okupa su hija. (Fotos: Gtres)

Tal y como muestran las imágenes, se pueden observar que, efectivamente, la hija de Marisa posee varios coches de lujo. También un helicóptero, del que Paloma se despidió a través de redes sociales hace un año. «Adiós, bello», escribió. Un movimiento que, para el propietario -que adquirió este chalet por un tercero que se lo adjudicó en una subasta-, era para provocar. «Subió una foto cuando se lo sacaron de casa. Me cuesta ver cómo alguien puede pasearse por medios hablando de derechos y cultura mientras está pidiendo 300.000 euros para irse de una casa que ya no es suya», dijo.

Aunque no hay imágenes del interior, parece que la hija de la actriz fallecida parece que no tiene problema alguno de que se tomen fotografías del jardín -donde están los mencionados vehículos-, que no parece bien cuidado. Sin embargo, la estructura puede dar pistas de la vivienda, así como su arquitectura clásica.

La zona del jardín de la casa okupada de Marisa Porcel. (Fotos: Gtres)

La planta principal y la segunda planta

Más allá del sótano, que incluye un garaje de 74 m², el chalet está distribuido en dos plantas donde se hace vida. La primera de ellas, la principal, cuenta con 241 m², de los cuáles, 40 de ellos son de uso deportivo y el resto repartidos en salones y una cocina. En cuanto a la segunda, de 93 m², donde se encuentran el resto de habitaciones. Todo apunta que es en esta primera planta se encuentran los dormitorios y los baños.