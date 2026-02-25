Mette-Marit, ¿abuela en secreto?: todo lo que se sabe sobre el último escándalo de Marius Borg

La Casa Real de Noruega no atraviesa un buen momento. Al mismo tiempo que ha salido a la luz el último revés de salud del rey Harald, quien se encuentra ingresado en un hospital de Tenerife por «una infección y una deshidratación», el foco mediático continúa centrado en Marius Borg. El hijo de Mette-Marit está compareciendo ante el juez a consecuencia de los más de 28 cargos —cuatro de ellos por supuestas violaciones y otros tantos por maltrato físico y psicológico a algunas de sus ex parejas y tráfico de drogas— por los que podría enfrentarse a 16 años de cárcel. Por ahora, no hay una sentencia definitiva que defina cuál será el futuro del joven, pero en medio del revuelo, un testigo citado a declarar ha lanzado el que podría convertirse en uno de los bombazos más fuertes de los últimos tiempos, asegurando que durante una fiesta, Marius desveló que tenía un hijo.

Todo ocurrió en noviembre de 2024, fecha en la que supuestamente Marius Borg violó a una mujer en el hotel de Grønland, en Oslo. Entre los testigos de aquella noche, se encontraba un amigo de la presunta víctima, quien ha sido el encargado de desvelar que el hijo de la princesa habló abiertamente durante toda la velada sobre su propia paternidad, llegando a mostrar fotos del pequeño. «Contó cosas como que había tenido una infancia difícil y habló de su hijo, mostrando fotos de él», añadía.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Este testimonio tuvo lugar el pasado viernes y, hasta este miércoles, 25 de febrero, no había salido a la luz porque la prensa noruega no tenía claro si era una información que se pudiese publicar. Ha sido el medio VG el que se ha lanzado a compartir dicha información, así como también se ha puesto en contacto con los abogados de Marius, los cuales han preferido ni confirmar ni desmentir lo citado. «Esta información es desconocida para nosotros y queremos advertir contra la difusión de tales rumores», sentenciaban.

Como era de esperarse, la expectación alrededor de la posible paternidad de Marius Borg no ha hecho más que crecer, convirtiéndose en un nuevo escándalo que sitúa a la Casa Real de Noruega en el punto de mira. Y es que, de ser verdad, Mette-Marit sería abuela de un menor completamente desconocido para la vida pública. Un dato que se suma a la recién conocida relación que mantenía la mencionada con Jeffrey Epstein.

Marius Borg, Mette-Marit y el príncipe Haakon. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, antes de que comenzara el juicio, Haakon de Noruega lanzó un comunicado con el que dejó claro cuál iba a ser la hoja de ruta que llevaría la Casa Real durante el proceso, asegurando que ni él, como príncipe heredero, ni la princesa Mette-Marit «tenían prevista estar presentes en la sala», así como, por otro lado, tampoco tenían pensado realizar ningún tipo de comentario público sobre lo que vaya ocurriendo durante el proceso judicial. Es por ello por lo que no se espera que la princesa se pronuncie acerca de la supuesta paternidad de su hijo.