Fiesta olímpica en Zarzuela: los Reyes reciben a Cardona y Alonso tras un oro y dos bronces históricos

Este miércoles 25 de febrero, el Palacio de La Zarzuela en Madrid se convertirá en el escenario de un homenaje histórico al deporte español. Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia recibirán en audiencia oficial al Equipo Olímpico Español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, un encuentro que reconoce los resultados excepcionales obtenidos por la delegación nacional en esta cita internacional. La audiencia, prevista para las 15:30 horas, simboliza no solo la felicitación protocolaria, sino también el respaldo institucional y moral a unos atletas que han escrito una página memorable en la historia del olimpismo español.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrados entre el 6 y el 22 de febrero en Italia, contaron con sedes repartidas entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras localizaciones alpinas. Este evento reunió a los mejores deportistas del mundo en disciplinas de nieve y hielo, poniendo a prueba su destreza, resistencia y capacidad estratégica. España estuvo representada por 20 atletas -13 hombres y 7 mujeres-, que compitieron en esquí de montaña, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico, patinaje de velocidad y esquí alpino.

Los Reyes Felipe y Letizia junto al equipo Olímpico Español. (Foto: Gtres)

La participación española alcanzó un hito histórico gracias a los resultados en esquí de montaña, deporte que debutaba en el programa olímpico. Oriol Cardona Coll logró la medalla de oro en la prueba de esprint masculino, convirtiéndose en el primer campeón olímpico español de invierno desde Francisco Fernández Ochoa en 1972. Ana Alonso obtuvo bronce en la prueba femenina de esprint, mientras que ambos completaron su excepcional actuación con un bronce adicional en el relevo mixto. Además, Ot Ferrer alcanzó un diploma olímpico en la misma disciplina, destacando la consistencia y el nivel competitivo del equipo español.

La importancia de estos logros no se limita al medallero. La delegación española, con estas tres medallas conseguidas en apenas 48 horas, supera en cantidad y valor simbólico lo logrado en todo un siglo anterior, donde España solo había obtenido cinco preseas en Juegos de Invierno. Este éxito devuelve al país al primer plano del olimpismo invernal y refuerza la tradición iniciada por los Fernández Ochoa, consolidando a España como un contendiente serio en disciplinas de nieve.

La Reina Letizia en Zarzuela. (Foto: Gtres)

En el ámbito institucional, la audiencia de los Reyes adquiere un significado especial. Felipe VI y Letizia no solo felicitan a los medallistas, sino que representan al Estado en su reconocimiento público del esfuerzo, la disciplina y la excelencia deportiva. Tras la recepción en Zarzuela, los deportistas continuarán su agenda de homenaje con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y una visita al Comité Olímpico Español junto a su presidente, Alejandro Blanco. Esta serie de actos institucionales subraya la relevancia de los Juegos Olímpicos como herramienta de proyección internacional y cohesión nacional.

La jornada también destaca por el elegante estilismo de Sus Majestades. Doña Letizia, fiel a su estilo impecable y contemporáneo, eligió un conjunto sobrio pero elegante, con líneas depuradas y detalles que enfatizan su figura y presencia. La Reina complementó su atuendo con accesorios discretos, demostrando una vez más su maestría para combinar protocolo, estilo y personalidad en actos públicos de alto perfil. Por su parte, Felipe VI sorprendió con un traje de raya diplomática oscuro, que combinó con corbata estampada y zapatos de cordones en negro, reflejando un aire sofisticado y moderno sin perder la solemnidad propia de un acto oficial.