Zarzuela celebra la hazaña sobre la nieve: los Reyes recibirán a Oriol Cardona y Ana Alonso

La agenda institucional de la Corona española vuelve a situar al deporte en el centro de la vida pública. Este miércoles 25 de febrero, los Reyes Felipe VI y Letizia recibirán en audiencia oficial en el Palacio de la Zarzuela a la delegación nacional que ha competido en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina 2026. El encuentro, fijado para las 15:30 horas, será un reconocimiento solemne a unos resultados históricos que han devuelto a España al primer plano del olimpismo invernal tras décadas de espera.

Los protagonistas principales de esta gesta son Ana Alonso y Oriol Cardona, responsables directos de las tres medallas conseguidas por el equipo. Alonso logró el bronce en esprint individual femenino, mientras Cardona se proclamó campeón olímpico en la prueba masculina de la misma disciplina. Ambos, además, sumaron un tercer metal con otro bronce en el relevo mixto, completando así un logro que multiplica el peso histórico de la expedición española. El oro de Cardona tiene un valor simbólico añadido: lo convierte en el segundo campeón olímpico invernal español tras Francisco Fernández Ochoa, quien triunfó en el eslalon de los Juegos de Sapporo 1972. Aquel éxito fue seguido años después por la medalla de su hermana Blanca Fernández Ochoa, consolidando una tradición que ahora revive con fuerza.

La recepción real será solo el primer acto institucional de homenaje. Tras su paso por Zarzuela, los deportistas se reunirán con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y posteriormente acudirán a la sede del Comité Olímpico Español junto a su presidente, Alejandro Blanco. España concluyó decimoctava en el medallero, pero el valor simbólico de sus tres metales -un oro y dos bronces logrados en apenas 48 horas-, supera la simple estadística: en el siglo anterior, el país solo había conseguido cinco preseas en total en Juegos de Invierno.

Los Juegos de Milán-Cortina no solo han sido un éxito deportivo, sino también un punto de encuentro para la realeza europea. Entre los asistentes destacaron los reyes neerlandeses Guillermo Alejandro y Máxima, acompañados por la heredera Amalia. También estuvo presente el gran duque Enrique, miembro del COI. Desde Suecia viajaron Carlos XVI Gustavo y Silvia junto al príncipe Daniel, mientras la princesa Victoria reservó su asistencia para los Juegos Paralímpicos. Noruega estuvo representada por los reyes Harald y Sonia, así como por el príncipe Haakon, en un contexto mediático marcado por la atención sobre Mette‑Marit, su hijo Marius Borg y las controversias vinculadas al caso Jeffrey Epstein.

La cita olímpica italiana, con sedes en Milán y Cortina d’Ampezzo y clausura celebrada en Verona, ha combinado espectáculo, tecnología y tradición, consolidándose como uno de los grandes eventos globales del año. La presencia de casas reales refuerza una antigua conexión entre monarquía y olimpismo, donde el deporte se convierte en herramienta diplomática y símbolo de unidad nacional. En este contexto, la audiencia de los Reyes españoles adquiere una dimensión que trasciende la mera felicitación protocolaria. Representa el reconocimiento de un país a sus atletas, el respaldo institucional al deporte de élite y la celebración de un momento histórico que vuelve a situar a España en el mapa de los deportes de invierno.