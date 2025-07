Oriol Juqueras fue uno de los ya ex políticos del procés catalán que entró en la cárcel de Soto del Real. El que fuera líder independentista estuvo condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por el Tribunal Supremo que, además, pidió su inhabilitación en su cargo público.

Al igual que lo hará Santos Cerdán durante el tiempo que esté privado de su libertad, Junqueras tuvo que hacer labores sociales dentro de este centro penitenciario en el que coincidió con otros políticos. ¿A qué se dedicó exactamente?

La función social de Oriol Junqueras dentro de la cárcel

Soto del Real, conocida también como la cárcel VIP, es una de las prisiones más conocidas y mediáticas del país y por la que han pasado numerosos rostros conocidos: de Luis Bárcenas a Rafael Amargo. Por sus celdas, pasaron muchos políticos que formaron parte del procés catalán, como Oriol Junqueras, que invirtió parte de su tiempo en enseñar historia al resto de sus compañeros de celda.

Llegada de Santos Cerdán a la cárcel Soto del Real. (Foto: Gtres)5

Fue en una entrevista con David Andújar con el que el que fuera líder de ERC se sinceró sobre su paso por este centro penitenciario del que dijo que no tenía los lujos que se reflejan en los medios de comunicación: «Querían que les enseñara historia, pero les respondieron que no porque la historia es una herramienta de manipulación masiva. Luego dijeron que querían clases de filosofía y les respondieron también que no porque la filosofía invita a cuestionarse el orden existente. Así que yo les sugerí que pidieran clases de matemáticas, porque aparentemente no son muy peligrosas, pero también les dijeron que se podían usar para delinquir (…)», dijo sobre las prohibiciones que tuvo por parte de las autoridades, ya que consideraron que podría alterar la democracia.

Oriol Junqueras. (FOTO: GTRES)

Por su parte, el ex político hizo caso omiso y aunque no de manera oficial, sí que hizo tertulias con los presidiarios sobre su ex cargo y su punto de vista sobre el independentismo catalán. De hecho, en la citada entrevista, Oriol dijo que no derramó ni una sola lágrima durante su estancia ya que consideraba que no iba a dar el gusto a nadie: «Yo estoy orgulloso de haber pasado por la cárcel por defender la democracia y que la gente tiene derecho a votar y decidir su futuro». Además, en la citada conversación, Junqueras aseguró que durante su estancia hizo amigos e incluso coincidió con Bárcenas y Rodrigo Rato, a los que también les dio clases.