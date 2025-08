Victoria y Cristina, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, están disfrutando del verano en la gran finca andaluza de su padre, Las cuatro Lunas y situada en Marbella. Allí, las dos jóvenes de 24 años han encontrado su gran refugio en medio del campo y rodeadas por la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, lo llamativo es que el propio Julio Iglesias lleva años sin regresar, mientras que su familia sí que disfruta al máximo de cada rincón. Así nos lo muestran las gemelas, quienes no dudan en compartir en redes sociales cómo está siendo su verano en la magnifica propiedad, donde no les falta absolutamente de nada y además pueden realizar uno de sus planes favoritos en el mundo: montar a caballo. Tumbadas en la piscina, leyendo y rodeadas de animales, Victoria y Cristina no pueden ser más felices, según nos transmiten.

La predilección de Victoria y Cristina por los animales

De hecho, se han dejado ver paseando a caballo por la finca, acercándose un poco más a su audiencia en redes sociales, donde cuentan ya con casi 200.000 seguidores. Y no es la primera vez que ambas se dejan ver paseando por la serranía de Málaga a lomos de algún magnífico ejemplar y junto a sus fieles perros, que siempre las siguen muy de cerca. Y es que desde muy pequeñas, y según han reconocido en alguna entrevista, su predilección por los animales las han llevado a rescatar y cuidar diversos perros. Lucke, Leila o Bala son solo tres de los afortunados que ahora comparten el hogar con ellas. «Desde pequeñas nos hemos dedicado a rescatar perros abandonados o maltratados. Tenemos nueve y todos ellos son recogidos de la calle o de la perrera», confesaban en una ocasión. Así mismo, no resulta muy extraño verlas visitando algún refugio de animales por la zona, donde buscan ayudar desde perros, a caballos e inclusos burros maltratados o abandonados.

Victoria y Cristina Iglesias paseando a caballo en Marbella . (Foto: Gtres)

De lo que no cabe duda, es de que pasar el tiempo al aire libre y en plena naturaleza es una de sus grandes pasiones, ya sea paseando o incluso saltando en el recinto de obstáculos que tienen en el picadero de la finca. Una propiedad que ha sido testigo de algunos de los momentos más bonitos y especiales para la familia, ya que precisamente fue aquí donde sus padres, Julio y Mirando se dieron el ‘sí quiero’ en 2010 en una capilla construida precisamente para la ocasión. Situada a apenas unos 10 kilómetros de Puerto Banús, las hijas de Julio Iglesias están también muy cerca del punto más céntrico de la ciudad, donde pueden ir de compras, pasear por el puerto o asistir al festival de Starlite, uno de sus eventos favoritos. En la finca, según informan en la revista ¡Hola! también se encontrarían la propia Miranda Rijnsburger y dos de sus hermanos, Miguel y Guillermo. Sin embargo, ni rastro de Iglesias, a quien se le espera próximamente por nuestro país, y más después de haber hecho una gran inversión en Galicia, donde ha comprado una nueva casa.