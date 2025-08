Almudena Cid reaparece en Marbella con una bonita sorpresa sobre Sergio Peris-Mencheta

La finca de La Concepción de Marbella se ha vuelto a vestir de gala para acoger la 40.ª edición de la Gala solidaria Contra el Cáncer que se celebra cada año en la Costa del Sol. Una cita que se ha posicionado como evento de referencia durante la temporada estival. En la lista de premiados figuraba Sergio Peris-Mencheta, un actor español que ha atravesado una leucemia y que ha recibido el trofeo The Fighter. Una distinción justificada porque su mensaje de superación y lucha contra la enfermedad «ha contribuido de forma significativa a romper estigmas, a poner en valor la donación de médula, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar». Una decisión de la organización y el jurado que ha dado especial significado a la asistencia de Almudena Cid a la reunión.

La gimnasta es íntima amiga del homenajeado y le tiene profundo cariño, ya que fue el primero en ofrecerle una oportunidad en el mundo de la interpretación cuando apenas tenía nueve años. «Incrédula, me preguntaba qué había visto en mí para convertirme en una pieza de ese engranaje. Soy una gran admiradora de su trabajo», confesó la olímpica en sus redes sociales en una carta dirigida a su descubridor.

Video de Sergio Peris-Mencheta durante la Gala Contra el Cáncer de Marbella. (Foto: Gtres)

Pese a que el actor no ha podido estar presente en Marbella, ha intervenido en la gala con un vídeo para agradecer la distinción. «Siempre he sido un guerrero en mis películas. Siempre he estado cumpliendo el sueño del niño que quiere subirse a un caballo y luchar, por eso este premio lo recoge sobre todo el niño que llevo dentro», ha reflexionado.

Durante la velada, los casi 700 asistentes rompieron el récord establecido en la pasada celebración y pudieron disfrutar de numerosas actuaciones. Conducida por Eva Ruiz y Poty Castillo, en ella han participado el grupo Modestia Aparte, la intérprete Conchita, el DJ Kike Supermix junto a Jorge Blass y el mago Yunke. Pero la sorpresa ha llegado en el instante en el que un espectáculo de drones iluminó el cielo de Marbella. Una baza que los organizadores se habían guardado con el fin de impactar a los presentes y como gesto de agradecimiento a la ciudad de la costa malagueña que alberga la celebración.

El espectáculo de drones de la Gala Contra el Cáncer de Marbella. (Foto: Gtres)

El look de Almudena Cid

Para esta ocasión tan especial, la joven se ha decantado por lucir un espectacular look confeccionado en telas brillantes y con aplicaciones. En la zona superior, la actriz ha defendido un busto cuajado de pequeñas piedras con destellos en tonos grises y nude que iban acoplados a un tul transparente. En la parte inferior, ha llevado una falda de largo midi y con diseño pareo que ha dejado entrever una de sus piernas.

Almudena Cid en la 40.ª edición de la Gala Contra el Cáncer de Marbella. (Foto: Gtres)

En la cintura, la apuesta de la escritora contaba con unos pliegues rematados con un lazo de raso negro, creado a partir de la misma tela que la falda. Como complemento, ha portado unas vertiginosas sandalias metalizadas con tres tiras en el empeine. Como toque final, la lucido su gran melena suelta y peinada con ondas al agua y un flequillo abierto que enmarcaba su rostro.

Almudena Cid y Lara Dibildos en la Gala Contra el Cáncer de Marbella. (Foto: Gtres)

Entre los invitados también se encontraban Lara Dibildos y Arantxa de Benito. La ex de Álvaro Muñoz Escassi se ha enfundado en un vestido de color rosa empolvado con un pronunciado escote. Por su lado, la que fuera mujer de José María Gutiérrez Guti ha llevado un vestido de inspiración helénica con corte de palabra de honor y mangas de capa con abundante pedrería en toda su extensión.

Algunos de los asistentes a la 40.ª edición de la Gala Contra el Cáncer de Marbella. (Foto: Gtres)

Los hombres han optado por exquisitos esmóquines con diversas variantes del mismo. Los hay que se han decidido por el total look negro, otros han añadido la chaqueta blanca con o sin solapas oscuras. Otra de las apuestas, dentro del clasicismo de este tipo de etiqueta, ha sido la de Óscar Higares, que se ha atrevido con un estilismo blanco compuesto de pantalones de pinzas con volumen y camisa al tono, al que ha aportado una blazer negra. También ha destacado la elección de José Manuel Parada, que ha lucido una americana estampada en azules con ausencia de pajarita.