Lara Dibildos ha sido captada por las cámaras de Gtres a su salida de Mediaset España tras participar como colaboradora en el plató de TardeAR. Al ser preguntada sobre la noticia de última hora relacionada con la denuncia presentada por Valeri Cuéllar contra Álvaro Muñoz Escassi, Lara se ha mostrado sorprendida y esquiva ante los micrófonos, limitándose a responder: «Me acabo de enterar, no tengo ni idea». Esta reacción evidencia que, aunque cercana a los medios y más aún al ex jinete, la presentadora no estaba al tanto del nuevo giro judicial en uno de los conflictos más mediáticos del panorama rosa.

El trasfondo de esta nueva denuncia es la larga y complicada guerra judicial que mantienen Valeri Cuéllar y Álvaro Muñoz Escassi. Valeri, conocida por su relación pasada con el jinete sevillano y también por haber formado parte del círculo íntimo del ex ministro José Luis Ábalos, ha decidido dar un paso más allá en sus acciones legales. Tras haber presentado hace un año una demanda penal contra Escassi por revelación de secretos y vulneración del derecho al honor, ahora ha emprendido una denuncia por la vía civil. El motivo principal de esta nueva acción es que Escassi ha seguido afirmando públicamente que Valeri lo extorsionó, algo que ella niega y contra lo que quiere defenderse con firmeza. «Valeri a primera hora de la mañana ha decidido dar un paso más allá con Álvaro Muñoz Escassi y ha decidido denunciar en este caso por lo civil. El motivo de esta denuncia es que Álvaro no deja de decir que Valeri le extorsionó», ha anunciado Leticia Requejo.

Lara Dibildos en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

«Está harta de que Álvaro no deje de decir que fue víctima de una extorsión por parte de Valeri y ha decido dar un paso al frente y poner esta denuncia por lo civil», ha añadido la periodista. Y es que la polémica entre ambos ha sido constante y ha ido mucho más allá de sus vidas privadas. Álvaro Muñoz Escassi, que el verano pasado estuvo en el foco mediático por su ruptura con María José Suárez y éste lo está por Sheila Casas, ha utilizado sus desamores y disputas personales para mantener su presencia pública. En varias entrevistas, como la realizada recientemente en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco, el jinete ha reiterado que se sintió extorsionado por Valeri, aunque también se mostró arrepentido por haberla denunciado inicialmente. Sin embargo, estas declaraciones han provocado la reacción inmediata de Valeri, que ha decidido responder con la vía judicial civil para que se detengan las acusaciones que considera falsas.

La situación se complica además por los detalles que ambos han ido desvelando sobre su relación y los conflictos que han tenido. Valeri acusó a Escassi de exponer mensajes íntimos y detalles personales, mientras que Escassi lo denunció por chantaje y extorsión. A este entramado de acusaciones se suma la dimensión pública que ha adquirido el asunto, dada la notoriedad de ambos protagonistas y la repercusión mediática que han tenido sus historias, incluyendo las polémicas relacionadas con el entorno político de Ábalos y las presuntas fiestas con profesionales del sexo.