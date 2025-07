Así olvida Sheila Casas a Escassi cuando nadie la ve: luciendo palmito en la playa en la mejor compañía

Sheila Casas parece haber encontrado la mejor forma de pasar página y recuperarse tras su mediática ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Y es que lejos de la decepción o la tristeza, hemos podido ver a la joven pasándoselo en grande y luciendo tipazo en la playa. Así lo muestran las exclusivas imágenes a las que LOOK ha tenido acceso, donde Sheila pasa el rato en compañía de sus hermanos; disfrutando del buen tiempo, del chiringuito y de una de las grandes pasiones que comparten: el deporte. Concretamente, la joven ha estado muy respaldada por su hermano pequeño, Óscar, quien no se ha separado de su lado en ningún momento. Una breve escapada a Bareyo, en Cantabria, que les ha servido para recargar pilas y volver con energías renovadas. De hecho, la abogada habría tomado la decisión de centrarse en ella misma, en su paz mental, y desmarcarse por completo de cualquier polémica que afecte a su ex. Es más, le desea lo mejor.

Sheila Casas en la playa. (Foto: Gtres)

No es ningún secreto que Casas decidió escaparse al norte en cuanto tuvo oportunidad, para no tener que hacer frente a las incómodas preguntas de la prensa y dejar pasar un poco el caos que se había formado a su alrededor. Y todo, sumado a las graves acusaciones que pesan sobre Escassi, a quien varias de sus exparejas han expuesto de la peor manera y le acusan de tener un lado oscuro. Sobre todo, María José Suárez. Lejos de miradas ajenas, la hermana de Mario Casas ha encontrado refugio en su familia, una parte fundamental de su vida y que no la ha soltado ni en los peores momentos. Juntos, han formado una auténtica piña y son capaces de hacer frente a cualquier bache que se presente en el camino. Algo, que se hace más patente todavía cuando nadie les ve y están lejos de miradas indiscretas. En este caso, queda claro que Sheila ha aprovechado la tranquilidad del mar y el buen tiempo para deshacerse de cualquier preocupación. De hecho, en las instantáneas mencionadas anteriormente, –y que fueron tomadas a principios del mes de julio–, podemos verla haciendo flexiones, poniendo a prueba su destreza subida a una tabla de surf o comiendo en uno de los chiringuitos de la zona.

Sheila Casas junto a su hermano Óscar en uno de los chiringuitos de la playa. (Foto: Gtres)

En cuanto a la posibilidad de volver con Escassi, todo parece indicar que la joven «ya ha pasado página» a esta historia. Sin embargo, eso no quita que le desee lo mejor. «Yo tengo buen recuerdo de todo lo que pasa en mi vida», confesaba a los reporteros. «Me alegro de que le vaya bien, yo me alegro por todo el mundo», respondía escueta cuando le sacaban el tema e insinuaban que el jinete también había retomado su vida con total normalidad. De hecho, curiosamente él también ha optado por marcharse al norte; concretamente, a Asturias, junto su amigo el futbolista David Villa. Eso sí, Casas se ha negado por completo a hablar sobre las graves insinuaciones de María José Suárez y las supuestas actividades delictivas de su ex. «No tengo nada que decir al respecto, lo siento», concluía tajante.