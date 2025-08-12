Los príncipes de Brunéi se suman a la oleada VIP y eligen España para sus vacaciones

Los príncipes Mateen y Anisha de Brunéi han vuelto a decantarse por nuestro país, y al igual que ya hicieron el verano pasado, repiten experiencia en Sotogrande, Cádiz. Un destino que se ha convertido en un punto de encuentro clave para la élite internacional. Además, aquí pueden practicar uno de los deportes insignia de la exclusiva urbanización, que no es otro que el polo. De hecho, el hijo del sultán de Brunéi ha competido de nuevo con su equipo, el MB Polo Team, igual que hizo el año pasado. Torneo durante el que su esposa no ha dudado en acompañarle, y es que ella ha seguido con gran atención cada una de las jugadas desde la banda.

Los príncipes de Brunéi en una imagen subida a sus redes. (Foto: Redes sociales)

Además, de nuevo han vuelto a demostrar la gran complicidad que comparten, después de haberse casado en una boda por todo lo alto que duraba un total de nueve días y que fue calificada como «la gran boda royal de 2024». Y no es para menos, dado el despliegue de lujo y ostentosidad que caracterizó toda la celebración. Ahora, la pareja demuestra que sigue inmersa en una continua luna de miel, volviendo a decantarse por nuestro país para sus vacaciones, igual que han hecho muchos otras celebrities y royals. Y es que este 2025 estamos experimentando una auténtica oleada VIP que recorre desde Mallorca, hasta numerosos puntos de la península.

Esta vez, hemos visto a la princesa Anisha lucir dos conjuntos diferentes durante el fin de semana, aunque siempre fieles a su estilo, apostando por tejidos frescos y colores claros. Una elección muy acertada, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena ola de calor. Y es que si por algo se caracteriza la joven, es por lucir prendas de «lujo silencioso», abrazando las marcas más exclusivas, pero sin presumir de ello. Una línea de discreción que mantuvo el año pasado, y que sigue predominando durante este verano.

Y es que además de su papel como consorte real, la joven destaca por su faceta como emprendedora. De hecho, es fundadora de la firma de moda Silk Collective y de la empresa de experiencias culturales Authentirary, demostrando que la tradición no está reñida con el glamour o la modernidad. Una aparición, que ya se ha convertido en una de las comentadas del verano, sobre todo desde que se diesen el «si quiero».

De esta forma, el matrimonio muestra una vez más la pasión que siente por el clima mediterráneo, y es que decidieron pasar su luna de miel en la Toscana, desde donde se mostraron felices y muy relajados según vemos en las imágenes que subieron a sus redes sociales. Instantáneas que compartieron con sus más de 3 millones de seguidores, y donde llamó especialmente la atención el lujoso bolso que acompañaba a la princesa. Nada menos que un Birkin del Himalaya, elaborado con piel de cocodrilo blanco del Nilo y valorado en 100.000 euros.