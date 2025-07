María José Suárez sorprende a todos al confesar cómo fue su encuentro con Sheila Casas y Escassi

La abrupta ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas continúa dando de qué hablar. La última en dar su opinión ha sido la ex pareja del jinete, María José Suárez, con quien rompió el pasado verano. Este mismo viernes, 11 de julio, la modelo se ha sentado en el programa ¡De viernes!, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, y se ha pronunciado al respecto. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido cuando ha desvelado cómo fue la última vez que coincidió con el que fuera concursante de Supervivientes.

A la pregunta de uno de los colaboradores sobre cuándo sucedió el último encuentro entre la protagonista de la entrevista y el que fuera su novio, la modelo no dudó en dar todo lujo de detalles. Todo tuvo lugar mientras se encontraba pasando un rato distendido con amigos en un conocido bar del céntrico barrio de Chamberí, en Madrid. «Yo estaba en la esquina, de espaldas a la puerta, comiéndome una gamba y me dice mi compadre: ‘Acaba de entrar Álvaro y Sheila’», ha comenzado diciendo. Unas palabras a las que ella solo pudo reaccionar con un escueto «Ah, vale». «De repente miro para un lado y veo que viene, con toda su naturalidad», ha revelado sorprendida. Pero su estado de estupefacción fue en aumento cuando el ex de Lara Dibildos, que tiene bloqueado al amigo de María José Suárez «en todas partes», le espeta dos besos y acto seguido, se los da a ella. «Me zampó dos besos», ha verbalizado sin poder contener las risas.

María José Suárez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

En cuanto a la fortuita reunión, también con Sheila Casas, ha continuado dando más información. «Me levanté y la saludé, le di dos besos», ha contado respondiendo a los interrogantes de los tertulianos. «Creo que él no reparó en pensar en la situación», ha dicho en referencia a la coincidencia entre su entonces novia y su ex. «Yo me quedé de piedra. Ese momento se podía haber evitado perfectamente», ha confesado sin salir de su asombro. «El vino como diciendo: si yo ya me llevo fenomenal con María José», ha concluido.

María José Suárez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Las ruptura de Álvaro y María José

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez mantuvieron una vínculo sentimental al que pusieron fin coincidiendo con el inicio del periodo estival del pasado año. Una decisión que la televisiva comunicó a través de las redes sociales a su comunidad de seguidores. A pesar de que fueron muchos y muy diversos los motivos por los que el idilio se vio afectado, la gota que colmó el vaso y dinamitó el noviazgo fue la aparición de Valeri Cuellar. Una mujer que ofrecía y ofrece servicios sexuales a cambio de dinero y con la que Álvaro fue infiel a la en aquellos tiempos era su compañera de vida.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Un engaño al cual el jinete quiso poner remedio. Trató de excusarse de varias formas hasta que la invención no se sostuvo y cayó por su propio peso. Incluso llegó a afirmar que ambos mantenían una relación abierta. Algo que Suárez se apresuró a desmentir de la misma manera que anunció el cese del romance. «Él sabe perfectamente que es mentira. Qué vergüenza de personaje», escribió indignada. Dejando así patente que lo que había sucedido entre Álvaro y la escort había sido una infidelidad con todas las letras y que ella era ajena a todo.