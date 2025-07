Este lunes, 7 de julio, la escort Valeri Cuéllar ha comparecido en el programa TardeAR para reafirmar públicamente que mantuvo relaciones sexuales remuneradas con José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, en al menos tres ocasiones entre 2019 y 2021. Esta aparición no solo reitera lo ya dicho en su entrevista con una conocida revista de la crónica social en nuestro país, sino que añade detalles relevantes sobre el modo en que se produjeron esos encuentros y las condiciones bajo las cuales se desarrollaron.

Según su testimonio, el primer contacto con Ábalos se produjo a través de una agencia en 2019. No sabía a quién iba a conocer hasta estar allí. Las dos primeras veces fueron fiestas con múltiples asistentes -ella habla de unas ocho chicas-, en las que el entonces ministro estuvo presente. La tercera cita, según Cuéllar, tuvo lugar en Valencia en 2021 y fue más íntima. En todos los casos, asegura que se trató de una relación estrictamente profesional y que el pago se efectuó en efectivo, presuntamente por el propio Ábalos, con una tarifa de 2.000 euros por noche, parte de la cual debía destinar a la agencia. «Ellos piden personas ahí y a mí me llaman que tengo que presentarme para ir a un sitio, pero no me dicen quién es la persona ni nada. No se habla absolutamente ni del trabajo de ellos, ni nada de eso. Ellos buscan chicas que trabajamos en esto para liberarse del trabajo y salir de la rutina», ha dicho.

Valeri Cuéllar en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Más allá del contenido explícito, hay elementos del relato que aportan un contexto inquietante. Cuéllar afirma tener pruebas de los encuentros, además del respaldo de dos testigos que también participaron en las fiestas y que, aunque no quieren salir en televisión, estarían dispuestas a declarar ante la justicia. Además, ha revelado que antes de que la noticia saliera a la luz recibió un mensaje anónimo a través de WhatsApp en el que se le pedía que «no hiciera daño» y que cancelara la entrevista. Ella mostró ese mensaje al director de la revista Lecturas, y sostiene que podría usarse en caso de denuncia.

Hasta el momento, José Luis Ábalos ha negado categóricamente los hechos. No obstante, y a pesar de anunciar medidas legales, no ha presentado ninguna demanda. Esta ausencia de acción judicial contrasta con la firmeza del relato de Cuéllar, que hasta ahora no ha cambiado su versión ni se ha retractado. El ex ministro tampoco ha ofrecido una explicación pública más allá del desmentido genérico, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación para que responda a algunas preguntas sobre este asunto.

Valeri Cuéllar en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Sea como fuere, lo cierto es que las implicaciones de esta historia no pueden limitarse únicamente a lo personal. Durante los años en que se produjeron estos encuentros, Ábalos era una figura clave dentro del Consejo de Ministros, con acceso a información sensible y responsabilidades de alto nivel. Que un cargo de esa relevancia mantuviera, según este testimonio, relaciones sexuales remuneradas con una trabajadora del sexo a través de una agencia intermediaria, usando efectivo para evitar dejar rastro, plantea interrogantes que van más allá del ámbito privado.

Conviene recordar que esta no es la primera vez que el exministro se ve involucrado en polémicas. Su cercanía con Koldo García, investigado por el llamado «caso mascarillas», ya había debilitado su imagen pública. Así, la aparición de esta nueva acusación, aunque aún no judicializada, vuelve a situar a Ábalos en el centro de la controversia, y pone en cuestión su criterio y conducta durante el ejercicio de su cargo.