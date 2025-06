Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas atraviesan uno de los momentos mediáticamente más delicados desde que comenzaron su relación, pero lejos de tambalearse, la pareja ha demostrado estar más unida que nunca. En los últimos días, ambos se han dejado ver en público con una actitud serena, sonriente y aparentemente ajena a la intensa polémica en la que se han visto involucrados, sin dejarse arrastrar por el cruce de acusaciones y amenazas que ha protagonizado Valeri Cuéllar, la escort trans con la que se le relacionó el verano pasado tras su ruptura con María José Suárez.

El conflicto estalló tras unas sorprendentes declaraciones de Valeri Cuéllar a la revista Lecturas. En la entrevista, Valeri afirmó ser una de las «colombianas» mencionadas en los audios filtrados del ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, implicados en un escándalo político que está siendo investigado por las autoridades. Según su testimonio, mantuvo encuentros con Ábalos en 2019, en un contexto que ella misma definió como discreto, restringido y organizado por una agencia que trabajaba exclusivamente con figuras públicas. «Las dos veces que estuve con Ábalos en Madrid. A este tipo de clientes les gusta repetir con las mismas porque ya les tienen confianza», dijo.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Pero lo que parecía una exclusiva centrada en la política, pronto giró hacia lo personal. Valeri aprovechó su reaparición mediática para volver a mencionar su pasado sentimental con Álvaro Muñoz Escassi, una relación que ya había sido objeto de titulares en el pasado. Como era de esperar, los reporteros no tardaron en preguntar a Sheila Casas, actual pareja del jinete, sobre estas nuevas declaraciones. Sheila, abogada y hermana del actor Mario Casas, no esquivó la pregunta y respondió con calma, pero sin ocultar su opinión: «Cada uno dice cómo es por los hechos y por cómo actúa. Si ahora ha querido sacar más cosas de más personas queriendo perjudicar… Este tipo de personas que solo siembran el mal reciben el mal porque solo quieren hacer daño».

Cuando se le preguntó directamente si creía a Valeri, Sheila fue tajante: «Yo creo que miente bastante, que miente mucho. Es un tema que yo he hablado con Álvaro: él no es nada mentiroso, cero, y por los hechos que he ido viendo… Si saca cosas de tanta gente, eso dice mucho de esa persona». Estas palabras encendieron la respuesta de Valeri Cuéllar, que reaccionó duramente a través de sus redes sociales. En un mensaje directo y agresivo, arremetió contra Sheila: «Usted señora o señorita Sheila Casas, no entiendo por qué opina de algo que usted no sabe ni me ha servido de colchón… No creo en tu relación [con Escassi], juntos tienen mucha tela que cortar. Mejor hágase a un lado y amárrese la lengua». En otro mensaje, añadió una clara advertencia: «No busque que reviva de nuevo el pasado de Escassi y esta vez con peores cosas. Para que dé vergüenza con el muñeco de porcelana con el que duermes».

Comunicado de Valeri Cuéllar en Instagram. (Foto: RRSS)

A pesar de esta amenaza explícita y del tono hostil, ni Sheila ni Álvaro han respondido públicamente. Tampoco han mostrado signos de preocupación. Al contrario, en su última aparición pública este jueves, la pareja se ha dejado ver relajada, paseando tranquilamente y compartiendo tiempo juntos, completamente ajenos al ruido mediático.