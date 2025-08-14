El césped inmaculado del Ayala Polo Club ya huele a competencia. Este domingo 17 de agosto, cuando el sol andaluz ilumine los campos de Sotogrande, los tacos volverán a volar en un duelo que trasciende lo deportivo: el Test Match Copa Embajada Argentina, donde las camisetas albicelestes y rojas se volverán a cruzar en un enfrentamiento cargado de historia y orgullo. La revancha está servida. Los argentinos llegan con sed de gloria tras su contundente victoria del año pasado, un 14 a 8 que todavía resuena en los palenques, mientras que los españoles buscan desquitarse en casa, impulsados por el fervor de su gente y el orgullo herido.

Del lado argentino, Gastón Laulhé mueve sus piezas como un maestro del ajedrez: Segundo Fernández Llorente (5 de hándicap), el joven Ciro Urturi (2), el experimentado Santiago Laborde (6) y Nicolás Tomasevich (3) forman un cuarteto con 16 goles de pura potencia. España responde con su mejor mano: Luis Domecq (3), Pascual Sáinz de Vicuña (6), la carta más alta del equipo local, Martín Iturraspe (4) y Gonzalo Entrecanales (2), sumando 15 goles bajo la dirección de Benjamín Araya.

Test Match Copa Embajada Argentina. (Foto: RRSS)

Pero este partido es mucho más que estadísticas y estrategias. Es La Martina tejiendo puentes entre orillas; es la Embajada Argentina llevando su diplomacia a lomos de caballos pura sangre; es el polo como lenguaje universal que une a dos naciones hermanas. El recuerdo del año pasado aún está vivo: los hermanos Chavanne, Lorenzo y Pedro, junto a Beltrán y el añorado Rufino Laulhé hicieron vibrar a las tribunas repletas de empresarios, diplomáticos y amantes del deporte de reyes. Una tarde inolvidable, de esas que quedan grabadas en la retina y en el corazón de los aficionados.

Y como toda gran historia merece una secuela, ya se murmura que la revancha de la revancha podría disputarse en noviembre, nada menos que en el templo mundial del polo: el Campo Argentino de Palermo. Adrián Simonetti, CEO de La Martina, y el empresario Richard Willmott acarician la idea de llevar esta rivalidad amistosa al Abierto de Polo, donde el público porteño podría presenciar un choque de estilos irrepetible.

Más allá del marcador final, lo que está en juego este domingo trasciende las líneas de cal. Es el polo como embajador silencioso, la excusa perfecta para que los mundos empresarial y diplomático de España y Argentina se encuentren en torno a un deporte que habla el idioma de la elegancia, la pasión y la tradición.