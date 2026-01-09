Anabel Pantoja se ha pronunciado acerca de las informaciones que apuntan a un distanciamiento con su madre, Merchi Bernal. Hace justo un año, tras el ingreso hospitalario de Alma, la hija de la influencer por una crisis, se puso sobre la mesa una mala relación entre la progenitora de Anabel y su pareja, David Rodríguez. Rumores que han crecido en los últimos meses debido a que en ningún momento la prima de Kiko Rivera ha desmentido la noticia, como es habitual en otras ocasiones. Además, varios periodistas, como Luis Pliego, desveló que ni el novio de Anabel ni su madre habrían acercado posturas en Navidad, lo que habría llevado a la ex colaboradora televisiva a tomar postura a favor del padre de su pequeña.

Anabel Pantoja acerca posturas con su madre

El tiempo justo destapó que ni David Rodríguez ni Anabel Pantoja se habrían hospedado en casa de Merchi en las pasadas fiestas. Una prueba que incrementó los rumores de distanciamiento entre ellos. «Ella quería ir a casa de sus suegros a pasar Nochebuena», apuntaron.

De izquierda a derecha. David Rodríguez, Anabel Pantoja, Alma y Merchi. (Foto: Gtres)

Sin embargo, las supuestas tensiones entre David y Merchi no han impedido que la sobrina de Isabel Pantoja de un paso al frente en las últimas horas. Si por algo se caracteriza la subcampeona de Bailando con las estrellas es por su naturalidad en redes sociales, donde ha encontrado un espacio para hablar sobre su vida privada.

Ahora, a golpe de vídeo y un revelador mensaje en sus historias temporales en Instagram, le ha mandado un mensaje a su madre en el que da cuenta que no va a tomar partido entre su progenitora y su compañero de vida. «Nunca vino sola a Madrid. Paró su ave 2 veces y tardó en llegar cinco horas. Vino a casa cargada de pucheros y comida. Gracias mamá», desliza la publicación que compartió hace más de un año en su perfil social. Un post que ha recuperado con un claro mensaje que da cuenta de su relación actual pese a las especulaciones de su distanciamiento. «Te echo de menos», le ha escrito.

El revelador mensaje de Anabel a su madre. (Foto: Redes Sociales)

No ha sido este el único mensaje que la prima de Kiko Rivera ha escrito sobre su madre en los últimos días. Tras poner fin a sus vacaciones de Navidad con el día de Reyes -que celebraron en Arguineguín, la localidad en la que vive la creadora de contenidos en Canarias junto a su pareja y su hija-, la influencer reveló que el próximo año le gustaría pasar este día tan señalado en la capital hispalense, donde casualmente vive Merchi. «No sabéis la ilusión que me hace ver esto, en mi casa, después de tanto, y con mi familia. La verdad es que se vive de forma diferente cuando eres mamá, yo creo que es mucho más mágico. El año que viene espero poder estar con mi sirenita por primera vez y que ella crezca con eso tan mágico. Allí estaremos mami, te quiero mucho».