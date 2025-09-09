La incómoda reacción de Anabel Pantoja en medio de la polémica judicial por su hija Alma

La sobrina de Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Tras meses de incertidumbre judicial, el foco mediático ha vuelto a girar hacia Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, a raíz de la noticia adelantada en Telecinco sobre un supuesto sobreseimiento del caso que los investiga por un presunto delito de maltrato infantil, abierto después de que su hija Alma permaneciera ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado enero.

La versión que difundió el periodista Antonio Rossi en el estreno del programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, apuntaba a que la jueza habría decidido archivar provisionalmente la causa durante cinco años, bajo la condición de que la pareja presentara de manera periódica las pruebas médicas de la menor. Sin embargo, esta información ha chocado frontalmente con la reacción de la propia Anabel, que lejos de mostrarse eufórica, ha optado por la cautela y un visible malestar ante las cámaras.

Anabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

La colaboradora televisiva ha reaparecido en Madrid, donde estaría residiendo temporalmente con motivo de su participación en el programa Bailando con las estrellas, y lo cierto es que lo ha hecho con una actitud distante. Apenas ha ofrecido un escueto «buenos días», asegurando que «todo está bien» y, de inmediato, ha pedido a la prensa que no enfocara la zona en la que vive. El gesto denota el deseo de mantener cierto espacio privado en medio de una tormenta mediática que no deja de crecer. Además, algo de lo más llamativo ha sido la manera en la que Anabel Pantoja ha reaccionado ante la pregunta de si se planteaba dejar Canarias para mudarse de manera definitiva a la capital. La influencer, que en otras ocasiones ha compartido con naturalidad aspectos de su vida personal, en esta ocasión ha cerrado la puerta con un portazo. «Adiós, gracias», ha dicho.

El abogado desmiente el sobreseimiento del caso de la hija de Anabel Pantoja

Sea como fuere, lo cierto es que la reacción de la sobrina de Isabel Pantoja puede interpretarse como un signo de prudencia, especialmente teniendo en cuenta que el abogado de la pareja, Jesús Alexis Bethencourt, ha desmentido que el caso estuviera sobreseído. De hecho, el letrado insiste en que la investigación sigue en marcha y que aún están pendientes informes médicos y policiales. «No solo sé que el caso no se ha sobreseído, sino que además todavía están pendientes de recibir más informes médicos, y hasta policiales. Estos casos no se archivan ni se sobreseen, sobre todo habiendo informes del hospital y del Instituto de Medicina Legal», ha explicado.

«Cuando terminen de practicar todas las pruebas, entonces la jueza concluye apertura de procedimiento abreviado o sobreseimiento, pero es bastante incrédulo pensar que va a concluir un sobreseimiento con esos informes brutales del hospital y del Instituto de Medicina Legal. Eso no se lo cree nadie», ha añadido el abogado. Una versión que también ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al precisar que el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana mantiene abiertas las diligencias previas, sin que hasta la fecha se haya dictado auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo.