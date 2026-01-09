Tamara Falcó ha desvelado que Íñigo Onieva está muy disgustado por el regalo que ha recibido por su parte en Reyes. La marquesa de Griñón, tras una Navidad de lo más familiar en la que no ha viajado con su marido fuera de España -como sí lo ha hecho años anteriores-, ha regresado a la rutina y a su puesto como colaboradora en el programa de Pablo Motos, donde ha contado que su esposo sigue picado con su obsequio del pasado 6 de enero.

El enfado de Íñigo Onieva con Tamara Falcó por su regalo

Antes de escribir la carta a los Reyes Magos, la marquesa de Griñón preguntó a su suegra, Carolina Molas, qué es lo que consideraba que podría necesitar el empresario. «Íñigo sigue picado conmigo porque en la lista que su madre me pasó yo metí un cepillo de dientes eléctrico con IA que te dice qué diente estás limpiando», ha comenzado diciendo.

Sin embargo, la reacción de su marido no fue ni mucho menos la que Tamara esperó. Por su parte, Onieva quedó bastante disgustado con el regalo de su mujer. «Cuando lo desenvolvió dijo, ¿esto qué es? Yo le dije, ¡pero si es súper práctico y maravilloso! Según él, los regalos tienen que ser un capricho», ha desvelado.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que parece que, en cuanto a los regalos de Navidad se trata, la hija de Isabel Preysler no suele estar del todo acertada. Aunque es sabido que es bastante detallista con los suyos -e incluso con la prensa, a los que estos días les ha obsequiado con una botella de vino de Marqués de Griñón-, este año ha tenido ideas que han sorprendido a los suyos, pero no para bien.

De hecho, Onieva se quedó en shock cuando le comentó qué regalo le haría a su hermano Enrique Iglesias por el amigo invisible. Yo le quería regalar unos cubos para empaquetar bien su maleta porque viaja mucho. Son unos cubos donde metes tus cosas, camisetas, todo organizado. Te cambian la vida cuando viajas. Íñigo me dijo, ¿no le irás a regalar a tu hermano eso? Y cuando se lo dije a Enrique me dijo, menos mal que no me has regalado eso. Y yo… ¡Como si el jersey que te he comprado fuera mucho mejor! ¡Son mucho mejor los cubos!».

Su Navidad en Puerta del Hierro

Esta Navidad ha sido de lo más especial para Tamara Falcó. Además, la marquesa de Griñón ha recibido el mayor de los regalos. La socialité ha conseguido que, por primera vez, su suegra pose públicamente junto a su madre -ya que Carolina Molas no lo hizo cuando su hijo y su nuera se casaron-.

A través de sus redes sociales, la hija de la Reina de Corazones compartió algunas instantáneas de su Navidad y sorprendió al revelar que había conseguido juntar a su madre y a su suegra pese a los rumores de rivalidad entre ellas.