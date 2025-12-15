Íñigo Onieva presume de su alianza empresarial con Cristiano Ronaldo

Íñigo Onieva saltó a la fama cuando comenzó a mantener una relación sentimental con Tamara Falcó. Sin embargo, con el paso del tiempo, además de convertirse en el marido de la marquesa de Griñón, también se ha consolidado en la crónica social del país como un reconocido empresario. En primavera de 2024 dio el pistoletazo de salida a Casa Salesas, su primer negocio gastronómico, y unos meses más tarde, se abrió paso en una de las categorías de emprendimiento más exclusivas del momento: los private members clubs. Lo hizo como socio ejecutivo del Vega Private Members Club junto a Mabel Hospitality, la firma del futbolista Cristiano Ronaldo y su socio Manuel Campos Guallar.

Desde entonces, Íñigo Onieva mantiene una alianza empresarial con una de las leyendas del fútbol más aclamadas de los últimos tiempos, una colaboración de la que se siente especialmente orgulloso y de la que no duda en mostrar a través de sus redes sociales. De hecho, recientemente, ha compartido en su perfil oficial de Instagram un post donde se muestran algunos de los espacios del exclusivo club privado que han desarrollado en conjunto los mencionados. En él, aparecen varias fotografías donde se destaca el lujo y la sofisticación que han servido de base para su diseño, cuidando cada detalle para transmitir una imagen de prestigio y exclusividad. Además, como no podía ser de otra manera, la presencia del rostro de Cristiano Ronaldo refuerza la credibilidad del estatus del proyecto, consolidándolo como un espacio de referencia dentro del sector.

«Está diseñado como una base diurna con salas de reuniones y oficinas privadas, luego se convierte en comedores y bares por la noche. […] La privacidad vuelve a estar de moda y tiene un precio como un nivel de membresía», escriben desde Wealth, la revista que trata temas de finanzas, inversiones y estilo de vida de lujo y que ha sido la encargada de deshacerse en halagos hacia este negocio.

Así es el Vega Private Members Club

Aunque el Vega Private Members Club aún no ha abierto sus puertas, lo cierto es que la expectación por conocer cuándo y en qué condiciones lo hará no para de crecer. Por ahora, se conoce que estará ubicado en el número 88 de la calle Lagasca, en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña, y que su objetivo es que todos sus clientes reconecten con la vida social, profesional y de ocio bajo la más estricta exclusividad y discreción. Tanto es así que a los socios del club no les está permitido el uso de teléfonos móviles ni tomar fotografías en su interior. Tal y como se puede leer en su propia página web, para afiliarte y convertirse en miembro de este club hay que pagar 2.400€ de cuota anual más otros 2.000€ de inscripción.

Por otro lado, según lo publicado, se trata de un espacio de unos 1.000 metros cuadrados construidos en un edificio histórico, que cuenta con una decoración muy similar a la del apartamento neoyorquino de los años 50 desarrollada por el diseñador de interiores Lázaro Rosa-Violán.