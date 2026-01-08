Adiós al estilo bob: el corte de pelo para mujeres de más de 45 años que rejuvenece y aporta volumen

Lucir un corte de pelo en tendencia es una forma poderosa de expresar estilo, personalidad y confianza, especialmente en una temporada donde la moda apuesta por looks versátiles. Los cortes actuales priorizan el movimiento, la textura y la naturalidad, permitiendo adaptarse a distintos estilos de vida y tipos de cabello. En este contexto, el corte de pelo para mujeres de más de 45 años se posiciona como uno de los favoritos, ya que combina un aire desenfadado con un toque moderno. Elegir un corte actualizado no solo renueva la imagen, sino que también aporta frescura, dinamismo y un aspecto actual acorde a las tendencias.

Según Erica Presutto, experta en color y cabello natural, «El corte Shaggy o Shag Cut se trata de un estilo de corte de pelo en capas definidas que realzan los rasgos del rostro (como un peinado contour). Esculpen y aportan mucho movimiento y volumen al cabello». Se trata de un estilo caracterizado por capas desfiladas, volumen controlado y un acabado aparentemente despeinado que aporta movimiento y ligereza al cabello. Se inspira en los años 70, pero se reinventa cada temporada con versiones más suaves o marcadas según la preferencia. Sus principales características son las capas irregulares, el flequillo abierto o cortina y la facilidad para peinarlo.

El corte de pelo para mujeres de más de 45 años

Este corte favorece especialmente a rostros ovalados, redondos y cuadrados, ya que ayuda a equilibrar proporciones y suavizar facciones. Combina muy bien con ondas naturales, peinados messy, looks con textura o acabados al aire.

Para lograr un shaggy, el estilista realiza capas progresivas, define el flequillo y texturiza las puntas. Se recomienda usar productos ligeros, mantener recortes regulares y adaptar el largo según el tipo de cabello, siempre buscando un equilibrio entre estilo, comodidad diaria y mantenimiento sencillo en casa para cada persona y ocasión según tendencias actuales vigentes.

¿Qué es el corte de pelo Shaggy?

Inspirado en la estética de los años 70, este corte para mujeres de más de 45 años ha evolucionado para adaptarse a las tendencias actuales, ofreciendo versiones más suaves o más marcadas según el gusto personal.

De esta forma, el shaggy se distingue por su textura y movimiento, lo que permite que el cabello luzca con vida y dinamismo. Puede llevarse en diferentes largos, desde corto hasta largo, y funciona tanto en cabellos lisos como ondulados o rizados. Su principal ventaja es que aporta estilo sin exigir un mantenimiento complejo, convirtiéndolo en una opción práctica y moderna.

Las características del corte de pelo para mujeres de más de 45 años

Capas irregulares y desfiladas que aportan movimiento

Volumen natural, sin rigidez

Textura ligera y flexible

Flequillo abierto, cortina o desmechado. Este es el punto clave según Llanos Blanco, especialista en rizos, quien asegura que el flequillo «se mezcla y se integra con el resto del cabello dándole ese toque especial».

Acabado desenfadado y juvenil

Adaptable a distintos largos de cabello

Fácil de peinar y mantener

Look moderno con inspiración retro

A qué tipo de rostros les sientan mejor el corte shaggy

Llanos Blanco asegura que «Lo mejor de todo es que es un corte universal, que se adapta a cualquier tipo de rostro, gracias a sus múltiples versiones». Es un corte es muy favorecedor y queda bien en:

Rostro ovalado: realza las facciones de forma equilibrada

Rostro redondo: estiliza visualmente y alarga el rostro

Rostro cuadrado: suaviza los ángulos marcados

Rostro alargado: el flequillo ayuda a equilibrar proporciones

Rostro corazón: aporta volumen en zonas estratégicas

Los peinados que combinan con el corte de pelo shaggy

Una de las grandes ventajas de este corte para a mujeres de más de 45 años es la variedad de peinados que permite lucir. Algunos de ellos son:

Ondas naturales o efecto beach waves

Peinado despeinado tipo messy

Alisado suave con movimiento

Look con textura al aire

Semi recogidos informales

Peinado con raya al medio o lateral

Estilo wet ligero para eventos especiales

El paso a paso para lograr el corte de pelo Shaggy

Para conseguir un corte shaggy bien definido, es importante seguir un proceso adecuado:

Analizar el tipo de cabello y la forma del rostro Definir el largo deseado según preferencias Cortar capas progresivas e irregulares Diseñar el flequillo acorde al rostro Texturizar las puntas para mayor ligereza Secar el cabello y ajustar el corte en seco Dar forma final resaltando el movimiento natural

Consejos para mantener el corte para mujeres de más de 45 años