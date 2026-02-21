Brutal agresión a los ‘Gemeliers’ tras su fiesta de cumpleaños: acaban ingresados en el Gregorio Marañón

Los integrantes de ‘Gemeliers’ vivieron un cumpleaños inolvidable, aunque no precisamente por los motivos que habrían imaginado. Jesús y Daniel Oviedo celebraron su 26 aniversario rodeados de amigos, música y planes especiales en Madrid, en una jornada que comenzó con ambiente festivo y terminó con un inesperado episodio que ha causado gran preocupación entre sus seguidores.

La celebración arrancó desde la mañana del viernes 20 de febrero con una primera parada en Cervecería El Doble, uno de los locales más frecuentados por rostros conocidos de la capital. En esa primera parada gastronómica, los artistas se permitieron un auténtico festín digno de celebración. Sobre la mesa destacó uno de los bocados más exclusivos y codiciados de la gastronomía marina: erizos de mar frescos, servidos abiertos sobre hielo para conservar intacto su sabor y textura.

La jornada festiva arrancó en la popular cervecería El Doble. (Foto: Redes Sociales)

Este tipo de manjar, considerado una delicatessen en la alta cocina, suele reservarse para ocasiones especiales por su carácter selecto y su sabor profundo, iodado y ligeramente dulce. La elección no parece casual: apostar por marisco premium es casi una declaración de intenciones cuando se trata de celebrar por todo lo alto.

Uno de los hermanos sirve champán durante la cena de cumpleaños. (Foto: Redes Sociales)

Después se trasladaron al restaurante Kentya, situado en el exclusivo barrio de Salamanca. El establecimiento, conocido por su propuesta centrada en arroces de capa fina y carnes selectas a la brasa, fue el escenario del almuerzo principal. En su carta destacan especialidades como chuletones de angus, wagyu y frisona, además de pescados a la parrilla y una cuidada selección de vinos con protagonismo de referencias aragonesas. Las imágenes de la comida muestran a los hermanos brindando con botellas de champán y dedicando emotivas palabras de agradecimiento a sus invitados.

Alejandra Rubio, invitada especial

Entre los asistentes se encontraba Alejandra Rubio y otros amigos íntimos que quisieron acompañarles en un día tan señalado. La velada continuó ya entrada la noche en la discoteca Bandido, donde el ambiente festivo se prolongó hasta la madrugada. Sin embargo, fue precisamente a la salida del local cuando se produjo el incidente que empañó la jornada.

Rodeado de su círculo más cercano, uno de los cantantes pronuncia unas palabras de agradecimiento. (Foto: Redes Sociales)

Tal y como revelaron en primicia en el programa Fiesta, los hermanos habrían sido agredidos por un grupo de jóvenes. Según el testimonio difundido en el espacio televisivo, los agresores comenzaron a insultarlos desde un coche con comentarios ofensivos, algunos de carácter homófobo. La situación se habría intensificado cuando los individuos descendieron del vehículo y, siempre según ese relato, los atacaron físicamente e incluso utilizaron un spray de pimienta, un objeto considerado arma y cuyo uso está prohibido en estas circunstancias.

Tras el altercado, Jesús y Daniel, junto a sus novias y algunos amigos, tuvieron que ser trasladados al hospital madrileño Gregorio Marañón, donde recibieron atención médica. La Policía ya tendría identificados a los presuntos agresores. Según las mismas fuentes, el grupo se disponía a coger un taxi para regresar a casa cuando se produjo el incidente. «En los vídeos que existen hay cinco personas pegándole a los amigos de los gemelos», relataron testigos presenciales sobre el momento en que se desató la agresión.

A pesar del susto, los artistas atraviesan un momento profesional especialmente activo. Actualmente participan en el talent show de TVE DecoMasters, donde se han consolidado como una de las parejas más compenetradas del programa. Integrados desde la primera prueba en el equipo capitaneado por Isa Pantoja y Asraf Beno, los hermanos han trasladado al mundo de la decoración la conexión que los ha acompañado toda la vida. «No sabemos lo que es estar separados», confesó Jesús con sinceridad. Daniel añadió: «Cuando te preguntan cómo es eso de trabajar juntos… es que nosotros no conocemos otra cosa». Entre risas, resumía su dinámica con naturalidad: «La voz cantante somos los dos». Jesús matizaba entonces: «Mi hermano es la parte más artística». «En el estudio yo soy más creativo, me gustan las ideas locas», explicaba Daniel, mientras su gemelo concluía: «Yo voy más a lo seguro».