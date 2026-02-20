Laura Matamoros se ha sentado en ¡De Viernes! Para aclarar su distanciamiento con Carlo Costanzia, su primo, y responder a Alejandra Rubio. La influencer ha decidido dar este paso adelante después de que su hermano, Diego Matamoros, haya denunciado públicamente en sus redes sociales las presuntas amenazas del primogénito de Mar Flores a su hermana en un encuentro privado que ha trascendido a los medios. En su primera entrevista en el programa, la creadora de contenidos ha zanjado todas las dudas sobre este enfrentamiento familiar que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

«En ese encuentro -con su primo Carlo-, el contenido de la conversación claramente es que no les nombre ni a él ni a su entorno porque no quiera que él se sentase a hablar de mi familia, de mí, de mi hermano», ha comenzado diciendo. La creadora de contenidos ha explicado estas palabras de su primo ya que ele origen del conflicto surgió a raíz de que Matamoros destapara la nula relación entre la familia de su primo y su familia política -las Campos-.

Laura Matamoros en ‘¡De Viernes!’ (Foto: Telecinco)

Asimismo, la influencer ha querido matizar las palabras de Diego Matamoros. Su hermano destapó que presuntamente Carlo había amenazado a Laura y que este se había personado en su casa en actitud «de matón». Unas palabras que la creadora de contenidos ha matizado. «Fue una conversación muy subida de tono. Yo ese día me quedé en shock. Habérmelo cruzado en ese sitio -en referencia a inmediaciones cercanas a su domicilio- fue muy extraño», ha dicho. «No voy a contar el motivo concreto por el que Carlo sabe dónde está mi casa, pero si lo quiere saber Alejandra, que revise en mi WhatsApp», ha añadido.

La entrevista también ha abordado sobre los polémicos vídeos de Diego, que han supuesto que Carlo advierta que ha tomado medidas legales contra sus primos. Sobre ello se ha pronunciado también Laura, que ha opinado sobre la aparición en redes de su hermano: «Suficiente tengo conmigo, como para hacerme responsable de los mensajes de los demás». Además, ha matizado que las palabras de su hermano, «no estaban consensuadas» con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de De viernes (@deviernestv)

¿Qué dijo Diego Matamoros?

Tras el revuelo y el testimonio de Laura Matamoros en el que explicó las razones del distanciamiento con Carlo -así como la posterior defensa de Alejandra Rubio a su novio y a su madre-, Diego Matamoros aparecía muy enfadado para revelar el encuentro entre su hermana y su primo. «Hoy no he dormido desde que sé, hace unos días, de este suceso el cual os lo voy a relatar. Mi hermana Laura el otro día en televisión hace unos comentarios sobre la vida de mi primo Carlo y a este no le sienta muy bien, con lo cual se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana Laura», dijo.

Diego Matamoros en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

Unas palabras que han supuesto que el resto del clan se pronuncie, como su tía Mar Flores -por alusiones, ya que Diego dijo que su tía debería haber apoyado a Laura-. «Quiero y adoro a mi hijo y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y, precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos, creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto. Tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido. Se están utilizando palabras muy duras y es importante recordar que las palabras pesan y tienen consecuencias», sentenció la maniquí.