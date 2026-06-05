Tiara histórica, plaza de toros y la élite andaluza: todos los detalles del enlace de Mariana de Solís-Beaumont

Sevilla volvió a convertirse en el escenario de uno de los acontecimientos sociales más destacados de la temporada con la celebración de la boda de Mariana de Solís-Beaumont y O’Neill e Íñigo Ramírez de Cárdenas y Cabello de los Cobos. El enlace, celebrado el pasado 30 de mayo, congregó a numerosos representantes de algunas de las familias más influyentes de la aristocracia y la alta sociedad andaluza, entre ellas los Medina, Ybarra, Benjumea, Guardiola y Alvear.

La novia, analista de fusiones y adquisiciones en la consultora financiera Finae Partners, pertenece a una reconocida familia sevillana. Es hija de Pedro de Solís y Guardiola y Amaya O’Neill Gaytán de Ayala, y nieta del X marqués de la Motilla. Además, forma parte de un entramado familiar estrechamente vinculado a algunas de las casas nobiliarias más importantes de España. Su padre es primo de Matilde Solís, conocida por haber sido esposa del duque de Alba, mientras que por línea materna también desciende de destacados linajes aristocráticos.

Por su parte, el novio, Íñigo Ramírez de Cárdenas y Cabello de los Cobos, ejerce como notario y también procede de una familia de gran tradición. Su apellido ya había estado recientemente ligado a otro importante acontecimiento social cuando su hermano, José María Ramírez de Cárdenas, contrajo matrimonio el pasado otoño en una de las bodas más comentadas del año.

Uno de los aspectos más llamativos de esta celebración fue el escenario elegido para la ceremonia. La boda tuvo lugar en la emblemática Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, uno de los lugares más representativos de la ciudad y símbolo indiscutible de la tradición taurina española. Este entorno aportó un carácter singular al enlace, reforzando su identidad sevillana y su estrecha conexión con las costumbres locales. Por su parte, la ceremonia religiosa se celebró en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, situada dentro del histórico coso taurino. El acto fue oficiado por Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, sacerdote muy vinculado a la Casa de Alba y habitual en algunos de los acontecimientos familiares más importantes de esta influyente familia.

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Para una ocasión tan especial, Mariana de Solís-Beaumont apostó por la elegancia clásica con un diseño exclusivo firmado por Victorio & Lucchino. Sin embargo, uno de los elementos que más admiración despertó entre los asistentes fue la espectacular tiara familiar que lució durante la ceremonia. La joya, adornada con cinco lazos y brillantes, perteneció a su abuela materna, María Gaytán de Ayala, marquesa de Caltojar. Esta misma pieza ha sido utilizada en anteriores bodas familiares, convirtiéndose en un símbolo de continuidad y tradición dentro de la familia.

Entre los numerosos invitados destacaron figuras muy conocidas dentro de los círculos aristocráticos españoles. Asistieron, entre otros, Patricia Medina Abascal, vinculada a la Casa de Feria; Beltrán Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar; así como diversos miembros de las familias Caballero de los Cobos, Solís, Medina y Ybarra. La presencia de tantas personalidades confirmó la relevancia social del acontecimiento dentro del panorama nobiliario español.

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La celebración continuó con una exquisita cena servida en el propio albero de la plaza de toros. El catering, a cargo de Alda & Terry, cuidó cada detalle gastronómico. Los invitados disfrutaron de una crema fría de tomates silvestres con bogavante como entrante, seguida de una presa ibérica confitada a baja temperatura acompañada de milhojas de patata y cebollitas glaseadas. Como broche final, se sirvió una delicada tarta fina de manzana caliente con helado de vainilla de Madagascar.

Una vez finalizada la cena, los recién casados y buena parte de los asistentes se trasladaron en calesas hasta la Casa Guardiola, histórica propiedad de la familia de la novia. Este magnífico edificio, considerado una joya del romanticismo sevillano, fue el escenario perfecto para la segunda parte de la celebración. Su espectacular patio central acogió el primer baile de los novios y una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Con todo, la boda de Mariana de Solís-Beaumont e Íñigo Ramírez de Cárdenas no solo destacó por la belleza de sus escenarios y el cuidado de cada detalle, sino también por reunir a buena parte de la aristocracia andaluza en una jornada marcada por la tradición, la elegancia y el carácter profundamente sevillano de una celebración destinada a permanecer en la memoria de sus asistentes.