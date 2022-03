Dani de ‘Gemeliers’ se pronuncia tras el accidente de tráfico que acabó con una fallecida

Sálvame daba su particular pistoletazo de salida el martes día 1 con una noticia de lo más convulsa. Según informaron a través del espacio de las tardes de Telecinco, durante la pasada madrugada del día 28 tuvo lugar un terrible accidente de tráfico en Sevilla por el que falleció una joven de 16 años. Una durísima colisión del coche con la farola de una glorieta en la que también estuvo involucrado Dani de Gemeliers, que era uno de los integrantes del vehículo.

El conductor fue detenido tras dar positivo en el control de alcoholemia y haber sobrepasado el límite de velocidad. Unos hechos por los que Miguel Frigenti, como amigo del cantante, admitió que éste estaba “muy afectado” por lo sucedido, siendo posteriormente su hermano Juan Carlos quien lo confirmó y aseguró que Dani “es inocente” y que “no está siendo un momento fácil” para él y su familia.

Estos días han sido de lo más difíciles para el exconcursante de Secret Story, que se ha pronunciado a través de sus redes sociales con total sinceridad: “Llámame cuando llegues a casa, ponte el cinturón o no te montes con un extraño. Estos son algunos de los consejos que quizás más solemos escuchar, de unos seres queridos que nos aman”, comenzaba explicando, para después entrar en el meollo del tema en cuestión: “Hoy, tras varios días imposibles solo quiero pedir amor, fuerza y sobre todo respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza”, confesaba. Tampoco dejó pasar la oportunidad de mandar sus condolencias a los seres queridos de la fallecida: “Amor para una princesa de 16 años que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida. Familia que admiro, quiero, apoyo y con la que comparto un dolor indescriptible por tan irreparable pérdida”, desvelaba. Aún así, él se siente bien a nivel físico, aunque en su cabeza sigue estando muy presente la idea de que todo podría haber sido diferente: “Estoy vivo, sano y concienciado más que nunca de que podría haber sido yo”, finalizaba.

En cuestión de instantes, este demoledor comunicado ha contado con las reacciones de un sinfín de rostros conocidos. María Pombo, Teresa Andrés Gonzalvo o Danny Romero han sido algunos de los famosos que no han dudado en brindar todo su apoyo a Dani en uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que, lo sucedido habría llegado también a afectar a algunos de los seres queridos del cantante. La madre de Jesús y Dani de Gemeliers, Eva Morilla, también entró en Ya son las ocho para revelar cómo se encontraba su hijo ante tan duro varapalo: “Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nada y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera”, apuntaba, dejando clara la relación que tenía el artista con la chica fallecida: “La conoció ese día”. No obstante, los seis integrantes del coche no podían llegar a imaginar que una noche de fiesta y buena sintonía tendría un final tan trágico.