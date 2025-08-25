Rebeca Lima desempolva imágenes inéditas de su boda con Jordi Cruz: "El día más mágico"

Rebeca Lima y Jordi Cruz acaban de celebrar su primer aniversario de boda, un espectacular evento que celebraron en la Costa Brava y donde su hijo Noah tuvo un especial protagonismo. Desde entonces, ha pasado un año, y la arquitecta ha querido recordarlo desempolvando el álbum más especial con imágenes inéditas del enlace y que no habíamos visto hasta ahora. «1 año del día más mágico de mi vida», escribe la arquitecta emocionada junto a la publicación.

De esa forma, podemos ver la emocionante entrada de la novia, quien llegó de la mano de su padre al altar, o los gestos de cariño que compartieron los novios durante la romántica celebración. Un enlace, para el que los novios reunieron a invitados de hasta una decena de países distintos, lo que supuso un verdadero reto para ellos. «Lo hemos hecho de milagro o de casualidad, porque parecía tarea imposible», se sinceraba al respecto el reputado chef en la revista ¡Hola!

Sin embargo, finalmente todo salió a la perfección, en medio de una gran celebración en la que Cruz y Lima también aprovecharon para bautizar a su hijo y soplar las velas de su primer cumpleaños. Sin duda, un agosto repleto de eventos cargados de amor y que ahora recuerdan con un inmenso cariño y nostalgia. Fue el día 24 de ese mismo mes, cuando la pareja pasaba por el altar en medio de un emplazamiento cargado de magia, rodeados de naturaleza y con espectaculares vistas al Mediterráneo. Además, el chef y jurado de MasterChef cuidó hasta el mínimo detalle del menú, que dejaba en manos de su gran amigo Nandu Jubany.

Boda de Jordi Cruz y Rebeca Lima. (Foto: Redes sociales)

Así, reunieron para el evento a rostros tan conocidos como los compañeros del novio en televisión, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, o famosos de la talla de Ona Carbonell, Boris Izaguirre o Mario Vaquerizo. Sin duda, una de las bodas más esperadas del año, en la que no faltó la emoción, las sorpresas y la diversión. Además, se pusieron en mano de una reputada wedding planner para asegurarse de que todo saliese perfecto.

Según desvelaban ellos mismos en el reportaje que protagonizaron para la revista ¡Hola!, ya desde el día anterior pudieron reunirse con sus invitados, lo que hizo todavía más especial su paso por el altar. «Valoramos el esfuerzo de muchos amigos que, a pesar de tener compromisos profesionales, han hecho lo indecible para no faltar a este día», detallaban.

Lo cierto es que Jordi Cruz y Rebeca Lima celebran este primer aniversario de boda en uno de las etapas más dulces de su vida, justo apenas un mes después de haberle dado la bienvenida a su segundo hijo en común. El pequeño Nico, que nacía a finales de julio, y junto al que han formado la familia con la que tanto habían soñado.