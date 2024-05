Suenan campanas de boda. Después de que la polémica salpicara la imagen de Jordi Cruz tras el trato a una concursante de MasterChef, se ha conocido que el miembro del jurado del talent culinario se dará el ‘sí, quiero’ con su pareja, Rebecca Lima, con quien lleva saliendo cinco años y tiene un hijo en común. Lejos de hacer una celebración por todo lo alto, la discreción marcará los tiempos del enlace, que tendrá lugar en el mes de agosto, en El Convent de Blances, en la Costa Brava, a unos 70 kilómetros de Barcelona.

Va a ser una boda íntima en la que no estarán presentes los medios de comunicación. Por otro lado, tampoco se ha revelado el día exacto en el que Jordi y Rebecca se convertirán en marido y mujer. De esta manera, pondrán el broche de oro a su historia de amor.

Jordi Cruz y Rebecca Lima en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

«Va a ser una boda muy íntima», ha indicado Anna Gurguín el pódcast de Mtmad, En todas las salsas. Sin embargo, se espera la presencia de Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, los otros dos jueces de Masterchef a los que Jordi Cruz está muy unido. De esta manera, Lima y Cruz están encarando los preparativos de su enlace de una forma muy discreta.

Padres de su primer hijo

Jordi Cruz y Rebecca Lima iniciaron su historia de amor a finales de 2018 y, cinco años después, el pasado verano, dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Fue la propia modelo brasileña la encargada de compartir la primera fotografía de Noah, el primogénito de Jordi Cruz. «Las promesas de Dios nunca fallan», escribió Rebecca mostrando tan solo la manita de su recién nacido, así como el cuello de su camisa, con su inicial bordada.

Sobre la lactancia

A través del universo 2.0, Lima quiso compartir con sus seguidores cómo estaba siendo esta nueva etapa como madre primeriza y habló abiertamente sobre la lactancia materna. «Hoy he visitado el nuevo centro de ‘LactAPP Lactancia’. Quiero hacer un agradecimiento especial a ellos. La lactancia materna es todo un mundo. Para mí no ha sido fácil y sin la ayuda de estos profesionales tan maravillosos que me han estado asesorando desde el inicio, creo que ya hubiera desistido. De corazón, un millón de gracias», indicó.



Así es Rebecca Lima

Rebecca Lima es quince años menor que Jordi Cruz y estudió Arquitectura y Urbanismo. Después de finalizar su carrera se dio cuenta de que su gran pasión era era la moda. Con tan solo 25 años, se embarcó en el mundo empresarial y creó su propia firma de ropa femenina junto a una amiga, Giovanna. Al principio, Inti Brand, nombre de la empresa, solo diseñaba ropa de baño. Sin embargo, el proyecto empresarial creció rápidamente y decidieron ampliar su catálogo con otro tipo de prendas de inspiración minimalista.

Por otro lado, en su cuenta de Instagam, donde reúne más de sesenta mil seguidores, comparte pequeñas píldoras sobre cómo es su día a día, así como algunos momentos que vive junto a la familia que ha formado con el chef.