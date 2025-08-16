Alexia Rivas sube una foto sin maquillar y las redes estallan: "Tiene la cara llena de manchas"

La naturalidad en redes sociales es una de esas exigencias contradictorias que rozan la hipocresía colectiva. Aplaudimos a quienes se muestran «reales», sin filtros ni maquillaje, con ojeras, granitos o imperfecciones, como símbolo de autenticidad. Pero cuando alguien se atreve a hacerlo, la respuesta suele ser cruel. Especialmente cuando se trata de mujeres conocidas. Lo de “ámate tal y como eres” parece válido… hasta que alguien se muestra tal cual. Entonces llegan los juicios, las comparaciones y las críticas, casi siempre desde la más absoluta ignorancia. Eso es justo lo que le ha pasado a Alexia Rivas, periodista, colaboradora televisiva e influencer con más de 250.000 seguidores en Instagram.

Conocida desde 2020 por el mediático episodio de ‘la videollamada de Merlos’ que la catapultó al centro del huracán mediático, la comunicadora ha tratado desde entonces de reinventarse, participando en realities como Supervivientes, colaborando en televisión y compartiendo su día a día en redes, entre looks, entrenamientos, viajes y reflexiones personales.

Selfie de Alexia Rivas sin maquillaje mostrando su piel al natural. (Redes Sociales)

Hace unos días, Alexia subió una imagen en su cuenta de Instagram donde se la veía tumbada, sin una gota de maquillaje, disfrutando de una siesta veraniega. “Siesta time. Qué gusto tener 0 maquillaje en la piel”, escribía en tono relajado, como una simple celebración de la calma estival. Pero bastaron unos minutos para que su naturalidad se viera convertida en objeto de críticas.

“Por Dios, tienes la cara llena de manchas y tomas el sol”, escribió una usuaria. Otros comentarios seguían esa línea, juzgando el aspecto de su piel, ironizando sobre su decisión de exponerse al sol sin maquillaje y dando por hecho que esas marcas eran «manchas solares». Alexia no tardó en responder, con educación pero con firmeza: “No son manchas, es melasma. Se activa con el sol. Uso protección 100 en la cara, pero me pongo muy morena con cuatro rayos. Antes de hablar deberíamos saber qué tiene o con qué lucha cada persona».

Imagen de Alexia tumbada en la cama, donde reconoce tener melasma. (Redes Sociales)

Su explicación no solo aclaró la situación, sino que abrió la puerta a un tema que muchas mujeres conocen bien: el melasma. Se trata de una afección cutánea común, especialmente en mujeres jóvenes, que provoca manchas oscuras en la piel, principalmente en la cara (frente, mejillas, labio superior o nariz). Está relacionada con factores hormonales, exposición solar, embarazo o uso de anticonceptivos. No es dañino, pero sí difícil de tratar, y puede suponer un complejo estético importante.

Captura del mensaje ofensivo que recibió sobre sus “manchas” y la respuesta informativa que dio sobre el melasma. (Redes Sociales)

La periodista explicó que lleva tiempo luchando contra ello, y que aun con cremas, protección solar y cuidados dermatológicos constantes, es una batalla difícil. La periodista se encuentra actualmente disfrutando del verano en Tarifa, uno de sus destinos favoritos, donde el sol, el mar y el viento son protagonistas. Y, aun así, sigue atenta a su piel, cumpliendo con rutinas de protección solar estrictas y hablando abiertamente de sus tratamientos.

Lo que resulta llamativo es que mostrar esa vulnerabilidad le haya costado un aluvión de comentarios despectivos. Porque, al final, las redes sociales no siempre premian la sinceridad. Subir una foto sin maquillaje es casi un acto de valentía. Más aún si quien lo hace vive de su imagen o trabaja en medios. A las mujeres se les exige naturalidad… pero con piel de porcelana, pelo brillante, pestañas largas y cero imperfecciones.