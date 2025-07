El gesto de Jessica Bueno con Kiko Rivera tras convertirse en concursante de ‘Supervivientes’

La nueva entrega de Supervivientes All Stars es una realidad y la cadena Telecinco ya se encuentra inmersa en los preparativos y la organización del reality. Así lo anunció Jorge Javier Vázquez en la final, el pasado 17 de junio, de la edición en la que Borja González —ex concursante de La isla de las tentaciones— se alzó con la victoria y recibió el cheque. La lista completa de concursantes —aunque muchos han hecho sus particulares apuestas— aún es un misterio, ya que la propia productora no se ha pronunciado sobre las sospechas. Pero este mismo fin de semana, durante la emisión de ¡De viernes!, se ha anunciado la primera confirmación de los seleccionados: Jessica Bueno. La joven andaluza se enfrenta a su segunda oportunidad en los Cayos Cochinos.

Por eso, ha sido inevitable recordar su anterior paso por Honduras, en 2012, donde coincidió con Kiko Rivera. Tras dejar a un lado el sentimiento de amistad, la modelo y el DJ fueron más allá y comenzaron un idilio amorosa que se fraguó entre los cocos y las palmeras, la arena blanca y el agua cristalina del mar Caribe. «Fuimos un apoyo el uno para el otro», ha rememorado sobre su etapa inicial en el concurso junto al hijo de Isabel Pantoja. «Nos teníamos que haber quedado así, como amigos», ha comentado entre bromas. Pese a esto, ha reconocido que tiene buen recuerdo de su noviazgo, ya que fruto de este nació Francisco, el primer vástago de ambos, que hizo abuela por primera vez a Isabel Pantoja. Un gesto que evidencia la buena sintonía que hay entre ambos motivada por el descendiente común.

Jessica Bueno en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La relación de Kiko y Jessica

Al volver del reality hondureño, Kiko y Jessica no se separaron. Ese verano lo pasaron juntos: «Yo iba a todos lados con él, hasta a su casa», ha desvelado la modelo. «Llegó un momento en el que yo no podía estar sin él y él no podía estar sin mí», ha recordado respecto a cómo empezó su vínculo sentimental. Tal fue el enamoramiento entre ellos que, como ha apuntado Antonio Rossi, llegó incluso a hablarse de boda. Algo que nunca se produjo, ya que los celos y las supuestas infidelidades del pinchadiscos dinamitaron por completo la pareja.

Kiko Rivera y Jessica Bueno. (Foto: Gtres)

En la actualidad, Kiko Rivera mantiene un sólido matrimonio al lado de Irene Rosales. Con ella ha vuelto a experimentar la paternidad, por lo que su primogénito tiene dos hermanas, Ana y Carlota.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro. (Foto: Gtres)

Por su parte, Jessica mantuvo un noviazgo con el futbolista Jota Peleteiro, con quien también tuvo descendencia. Un matrimonio que se vio abocado al fracaso, según Jessica Bueno, por las continuas y complicadas situaciones que tuvo que atravesar junto al empresario, en las que sí que hubo terceras personas. Al finalizar su estancia en Bilbao acompañando al deportista por motivos laborales y tras la ruptura, la ex Miss Sevilla consiguió mudarse a la capital hispalense para estar cerca de su familia, que la apoyan con la crianza y el cuidado de los niños. Un traslado que, de la misma manera, la ha posicionado al lado de Irene y Kiko, con quienes confirma mantener una muy buena relación: «A Irene la quiero y la respeto. La valoro mucho como madre», ha confesado. «Adora a mi hijo y se involucran en su educación, me están ayudando mucho», ha sentenciado.