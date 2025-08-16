El impresionante posado de Naty Abascal en bañador mientras surca las aguas del Mediterráneo

El ecuador del mes de agosto ha llegado y los famosos continúan exprimiendo al máximo sus vacaciones. Naty Abascal ha elegido la costa italiana para disfrutar de una lujosa y exclusiva escapada a bordo de un imponente yate. Lo ha hecho junto a su íntimo amigo Valentino Garavani y la pareja de este, Giancarlo Giammetti. «Días perfectos de verano, mejores amigos y el mar» ha escrito en sus redes sociales, donde atesora un total de 299.000 seguidores y acumula ya más de 5.000 publicaciones. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de imágenes encabezado por un espectacular posado de la modelo en bañador. En la instantánea se puede ver a la ex duquesa de Feria colgada de un techo de la cubierta, con una gran sonrisa y enfundada en un ceñido traje de baño de color negro con ribetes blancos y escote halter de la marca Missoni, fundada por los hermanos Rosita y Ottavio. Como complementos, lució unas gafas de sol oscuras.

Además de esta imagen, que deja patente la buena forma que mantiene la maniquí, Naty también ha inmortalizado otros instantes de la jornada en alta mar con los anfitriones que ha compartido con su numerosa comunidad 2.0. En ellas podemos apreciar los impresionantes paisajes del país de la bota, escarpados y bañados por aguas cristalinas con un fondo azul, que lo convierten en un enclave paradisíaco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fashion Consultant – Naty (@natyabascal)

Los planes de Naty Abascal en alta mar

Tal y como reflejan las instantáneas, el trío tuvo tiempo para descansar y degustar la gastronomía en tierra firme. Una ocasión para la que Abascal vistió una pieza de color blanco con escote bardot y calados que ha acompañado de unas grandes gafas de montura budeos y cristales negros, un sombrero de rafia natural, una fina gargantilla dorada con tres colgantes en el centro y unos discretos pendientes.

Naty Abascal y Giancarlo Giammetti en un restaurante. (Foto: Instagram)

Siguiendo en la línea del disfrute, Valentino y Giancarlo no dejaron nada al azar y agasajaron a su invitada con todo lujo de detalles. Un gran plato de fruta formado por melocotón, kiwi, higos, sandía, frambuesas, arándanos y moras fue, a todas luces, uno de los desayunos que pudo saborear la socialité mientras admiraba el entorno marítimo que la rodeaba en el barco.

Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en el barco. (Foto: Instagram)

Una publicación que no tardó en llenarse de comentarios que recogían numerosos halagos hacia la que fuera esposa de Rafael Medina y Fernández de Córdoba y con quien tuvo dos hijos: Rafa y Luis. «Única», escribió Nieves Álvarez. Por su parte, la estilista Fiona Ferrer optó por un contundente «guapísima», junto a tres corazones rojos. Paloma Cuevas, sin palabras, quiso dejar reflejada su opinión con un emoji de fuego, expresando con este la perfecta silueta de su amiga.

Otros usuarios desconocidos, pero que siguen a Naty en Instagram, de la misma manera, han admirado sus fotografías y su cuerpo. «Modelo de los pies a la cabeza», «estupenda», «magnífica» o «una escultura de mujer, impresionante» han sido algunos de los piropos que ha recibido. Y los hay que han celebrado la fuerte unión que tienen el modisto y Naty: «Privilegiada por tener esas amistades con las que has pasado buenos pero también malos momentos».