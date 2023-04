Natividad Abascal Romero Toro, más conocida como Naty Abascal celebra hoy un día muy señalado. La que fuera modelo internacional, aristócrata y estilista VIP sopla las 80 velas de un cumpleaños que, como no podía ser de otro modo, ha provocado que sean muchos los medios de comunicación especializados en la crónica social patria, ahonden en el pasado de la que es considerada, a día de hoy, como una de las mujeres más elegantes de España. Naty, apartada de los photocalls de los que un día fue pieza clave, disfruta de un presente pluscuamperfecto que navega entre el lujo de la buena vida y el anonimato de no estar en primera línea de batalla.

Este perfil bajo no siempre fue así en el día a día de Naty, con una y griega que la aleja de su origen acomodado del que todavía presume en las biografías autorizadas sobre su vida. Nieta del V marqués de Romero-Toro, Abascal fue la encargada de dar brillo a una familia numerosa compartiendo día a día con sus 12 hermanos. A pesar de tener una hermana gemela, Naty comenzó a despuntar muy joven.

Todo cambió cuando Elio Berhanyer se fijó en Naty y su hermana para presentar su colección. A partir de ahí la vida de las hermanas Abascal, en concreto la de Naty cambió. Richard Avedon no fue ajeno a su belleza y, tras protagonizar un reportaje en Hapers Bazaar voló sola. A partir de ahí vino todo lo demás después de su fichaje estrella pro una de las mejores agencias de modelos del mundo: un filme a las órdenes de Woody Allen, modelo publicitaria frente al lienzo de Dali o su posado para la revista Playboy fueron algunos de los trabajos que hicieron sonar con fuerza su nombre en el panorama internacional.

Del todo a la nada como personaje de la crónica social

Su vida personal no fue menos agitada. Su primer matrimonio con el escocés Murray Livingstone Smith hizo aguas 5 años después del ‘sí quiero’. Dos años después del divorcio y tras mudarse a Sevilla en 1977, Naty se casaba con Rafael Medina y Fernández de Córdoba, duque de Feria. Una historia de amor y desamor que duró 11 años, fruto de la cual nacieron sus hijos Rafael, actual duque de Feria, y Luis Medina (que en la actualidad ha sido noticia debido al presunto delito de estafa, falsedad documental y blanqueo por el que tuvo que verse las caras con el juez el pasado año). A pesar de seguir caminos separados, la polémica generada por la sentencia en contra del duque acusado de rapto y corrupción de menores, salpicó de lleno al bienestar de la familia de Naty, quedando tocada por una bomba que se acrecentó con el posterior suicidio de Rafael Medina.

Desde aquel momento, Naty peleó por mantener la distancia de los duros titulares que durante años rodeaban su vida y emergió elevando su nueva vida al perfil VIP con el que siempre se le conoció. En este periplo y aunque su nombre se vio unido al de varios poderosos hombres de nuestro país, la socialite se ha mantenido al margen de relaciones sentimentales que hayan acaparado el foco mediático más allá de sus labores profesionales como imagen de marca así como sus colaboraciones como estilista de moda en la revista HOLA! Un antes y un después en el que se prodigaba menos de lo habitual salvo por maravillosas excepciones en las que vimos a la maniquí “queriendo a todo el mundo” (prensa incluida) en las contadas fiestas a las que acudió.

Naty 2.0, más cerca que nunca

Sin embargo, más allá del hermetismo elegido como dueña de su destino, Naty se ha acercado a la sociedad a su manera publicando varios libros. Uno de ellos, un manual de estilo escrito junto al periodista Vicente Gallart y publicado hace ya una década en la que la modelo compartía sus secretos para vestir con personalidad propia y “no morir en el intento”.

Junto a estas obras, sus redes sociales han servido para romper de algún modo la puerta a un particular blindaje en pro de lo que muchos famosos consideran su manera de contar su verdad por medio de aplicaciones como Instagram. En la cuenta de Naty, la estilista comparte maravillosas estampas de sus trabajos, looks, lujosos viajes, así como su parecer sobre sucesos de la actualidad como la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra o la victoria de Argentina el pasado mundial. Todo ello aderezado con un histórico álbum personal a la vista de todos en la que se descubren maravillas fotografías de su pasado con nombres propios del mundo de la moda, como Valentino y de otros ámbitos como el cine y la interpretación, posando junto a Jane Seymour o Joan Collins. Hoy, más allá del dolor tras el último revés judicial que empaña el presente de uno de sus hijos, Naty sigue sonriendo a la vida en un día de completa celebración en el que la protagonista sigue celebrando que, la elegancia no conoce edad.