En el Reino Unido son muy habituales las encuestas de popularidad sobre los miembros de la familia real. Se trata de sondeos que hacen diferentes organismos para analizar lo que los británicos piensan de los royals y que dan una visión bastante clara de la percepción sobre la monarquía en cada momento. Estas encuestas no son vinculantes ni tienen consecuencias, pero sí que permiten al rey y a su entorno tomar medidas o cambiar de actitud en el caso de que los niveles de popularidad sean bajos por algún motivo especial.

La última encuesta sobre esta cuestión la ha realizado la firma YouGov, una empresa internacional centrada en la investigación de mercados y el análisis de datos. El sondeo se hizo a principios del mes de agosto y los resultados que ha arrojado son cuanto menos sorprendentes.

Kate Middleton en Wimbledon.

Hasta ahora la mayoría de las encuestas daban el primer puesto a la princesa de Gales, incluso en su etapa como duquesa de Cambridge. Sin embargo, en esta ocasión la primera posición la ocupa el príncipe Guillermo. Algo totalmente insólito, aunque no significa que la popularidad de Kate Middleton se haya reducido, de hecho, mantiene una imagen muy positiva.

Según ha trascendido, este giro podría deberse a una mayor presencia oficial del príncipe Guillermo en los últimos meses, lo que le ha hecho ganar visibilidad y, por tanto, popularidad. El heredero intenta mantenerse ajeno a controversias y, aunque su familia sigue siendo su prioridad, su agenda no se ha reducido al mismo nivel que la de su esposa. Esto ha influido en la percepción de los británicos, que siguen apoyando de manera mayoritaria a la monarquía (más de un 60% de la población es favorable a la institución).

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Windsor.

A pesar de que Kate Middleton ha bajado un puesto en la encuesta, la princesa sigue siendo muy popular entre los británicos. Es más, es una de las figuras más queridas de la institución. Peor lo tienen otros miembros de la familia como Andrés, que es el menos valorado -el 87% de los británicos lo rechaza, sobre todo, por los escándalos que ha protagonizado en los últimos años y de los que no consigue recuperarse-. Al igual que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, que siguen siendo bastante impopulares.

El rey Carlos III ha perdido cuatro puntos con respecto al año anterior a pesar de sus esfuerzos por acercarse a la ciudadanía y hay opiniones divididas sobre la reina Camila, aunque es probable que su popularidad baje después de sus controvertidas vacaciones en el Mediterráneo a bordo del impresionante yate Zenobia. La princesa Ana se mantiene estable y sus niveles de aceptación son bastante altos. La hermana del rey Carlos III continúa siendo un miembro popular de la monarquía, además de ser la que más compromisos oficiales asume a lo largo del año, aunque su agenda pase más desapercibida que la de otros royals.