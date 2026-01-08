En vídeo: La Reina Letizia rompe el protocolo y responde así las felicitaciones por el Año Nuevo

Tras las vacaciones de Navidad, la Reina Letizia ha retomado su agenda en solitario este jueves, 8 de enero, con motivo de su participación en la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. Durante la gala, la esposa del monarca ha mantenido en todo el momento su compostura como figura clave de la institución española pero, a su salida, lo cierto es que ha decidido saltarse en cierta parte el protocolo para mostrarse cercana con la multitud de personas que aclamaban su saludo.

Doña Letizia no ha dudado en acercarse a todo el mundo para dedicarles una sincera sonrisa. Una actitud con la que también ha respondido a las cámaras de Gtres tras recibir su felicitación por la llegada del año nuevo. ¡Dale al play y no te lo pierdas!