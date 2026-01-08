La Reina Letizia recupera su uniforme de trabajo en su vuelta a la agenda en solitario tras la Navidad

Con el final de las fiestas navideñas toda volver a la actividad oficial y los Reyes ya retomaron su agenda a principios de esta semana junto a la princesa Leonor en la Pascua Militar. Sin embargo, ha sido ahora cuando doña Letizia se ha reincorporado a sus compromisos en solitario.

La Reina ha participado en una entrega de premios periodísticos en Madrid en la que ha coincidido con varios rostros conocidos del panorama nacional y ex compañeros de profesión. Entre ellos, por ejemplo, el periodista Carlos Franganillo, Cuca Gamarra, Albert Rivera, Cayetana Álvarez de Toledo, Paloma Segrelles con su madre y Jaime de Marichalar, ex cuñado de la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI siempre ha mantenido una buena relación con el ex marido de la infanta Elena.

Jaime de Marichalar en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El estilismo de la Reina

Para esta jornada la esposa de Felipe VI ha apostado por un conjunto sobrio, perfecto para una reunión de trabajo. Un conjunto de pantalón y chaqueta en tono oscuro y con estampado de raya diplomática que no ha llamado nada la atención y que, por tanto, no ha desviado el foco del contenido del acto.

Se trata de una combinación de chaqueta de doble botonadura y pantalón recto de corte amplio que ha conjuntado con una sencilla blusa en tono crudo. Como calzado doña Letizia ha elegido unos zapatos de estilo mocasín en negro y con tacón ancho, cómodos y a la vez elegantes, pero quizás excesivamente sobrios.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, tampoco ha habido sorpresas, como sí ocurrió en la Pascua Militar -en la que estrenó unos preciosos pendientes de brillantes de Tous-. La Reina ha llevado su inseparable sortija de oro de Coreterno y unos pendientes con forma de gota, también dorados.

Tampoco ha llamado la atención ni su maquillaje ni su peinado. Doña Letizia ha llevado el cabello suelto, ligeramente retirado de la frente y con algo de volumen en las puntas y un maquillaje muy suave, en el que destacaba el brillo del rostro.

Cierre de actividades

Para doña Letizia ha sido el último acto de esta primera semana del año. La Reina solamente ha participado en la celebración de la Pascua Militar y en esta entrega de premios en Madrid tras el parón por las vacaciones de Navidad. No obstante, también la pudimos ver el martes por la tarde en casa de su padre, Jesús Ortiz, donde acudió para la tradicional merienda de Reyes. Una cita a la que también asistieron sus dos hijas, Leonor y Sofía, el Rey Felipe y Telma Ortiz, que lo hizo ya sin el abogado Robert Gavin Bonnar. El pasado año el irlandés sí que acompañó a la hermana de la Reina en esta reunión familiar, antes de que se conociera la noticia de su separación.

La infanta Sofía en la parte de atrás del coche. (Foto: Gtres)

En cuanto al Rey Felipe, el monarca tiene previsto asistir a una conferencia de diplomáticos en la capital el viernes, fecha en la que la Casa Real cofirmará la lista de compromisos previstos para la próxima semana.