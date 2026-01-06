La infanta Sofía no se pierde la merienda en casa de Jesús Ortiz tras su ausencia en la Pascua Militar

La infanta Sofía ha sido la gran ausente en la vuelta a la agenda de la Familia Real tras las vacaciones de Navidad. La hija menor de los Reyes no ha participado en la celebración de la Pascua Militar, a la que la princesa Leonor lleva asistiendo desde hace tres años. Sin embargo, aunque no ha estado en el Palacio Real esta mañana, sí que ha acompañado a los Reyes y a su hermana a la tradicional merienda en casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz.

Ha sido poco antes de las 18:00 horas cuando la Familia Real ha llegado a la casa del padre de doña Letizia y de Ana Togores, ubicada a poca distancia del Palacio de la Zarzuela. En un vehículo conducido por el monarca, con doña Letizia en el asiento del copiloto y la princesa y la infanta en la parte trasera. Sofía iba justo detrás de su madre, mientras que a Leonor se la podía ver tras don Felipe.

Los Reyes en el coche llegando a casa de Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

A su llegada, los Reyes han saludado a los reporteros que esperaban a las puertas del domicilio de Jesús Ortiz y se han mostrado muy sonrientes, pero no se han parado a hacer ningún tipo de comentario.

Sofía no se pierde esta cita familiar

Al igual que el pasado año, la infanta Sofía no ha querido perderse esta merienda en casa de su abuelo, aunque en esta ocasión la hija menor de los Reyes aún está de vacaciones. Sofía no tiene que incorporarse a las clases en Lisboa hasta el próximo día 12, por lo que todavía tiene varios días libres. En 2025 la infanta tenía que estar de vuelta en Gales el 6 de enero, pero retrasó su regreso. No lo hizo en su primer año en el Atlantic College, cuando se perdió la reunión en casa de Jesús Ortiz.

Ha sido la primera vez que vemos a la infanta desde que la Familia Real acudió por sorpresa a ver el musical Rent en el Teatro Fernán Gómez aprovechando las vacaciones de Navidad. Por el momento no está previsto que participe en más salidas ya que, salvo alguna sorpresa, tanto los Reyes como la princesa Leonor ya van a retomar su actividad con normalidad.

Vuelta a la rutina

Mientras que Sofía no se incorporará a las clases hasta la próxima semana, en el caso de la princesa Leonor ya retomará estos días su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Por su parte, los Reyes tienen ya varios compromisos oficiales en esta semana. A doña Letizia la veremos el jueves en una entrega de premios de periodismo en Madrid y don Felipe participará el viernes en una conferencia de embajadores.

Telma Ortiz al volante de un coche. (Foto: Gtres)

Telma Ortiz ha acudido sola

Quien tampoco se ha perdido la merienda en casa de Jesús Ortiz ha sido la hermana de doña Letizia. Telma Ortiz ha llegado a la cita acompañada de sus hijas en la que ha sido la primera reunión familiar con trascendencia pública tras su separación de Robert Gavin Bonnar. El abogado irlandés sí que estuvo el pasado año en la merienda, pero la pareja decidió separar sus caminos hace algún tiempo, en una ruptura que trascendió a los medios a pesar de la discreción que siempre ha intentado mantener Telma.