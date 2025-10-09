Jesús Ortiz escribe el prólogo de un libro de recetas del editor que publicó la novela del ex de Telma

Del periodismo activo a escribir el prólogo de un libro de recetas. Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, anunció hace unos años su jubilación, pero como él mismo recalcó en una publicación en sus redes sociales, no iba a retirarse del todo de la profesión a la que ha dedicado toda su vida. Tras más de 50 años de carrera en el ámbito del periodismo y la comunicación, Ortiz confirmó el comienzo de una nueva etapa: «Bueno; pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas», escribió el padre de la Reina, que matizó que, aunque se había jubilado de mi relación laboral, no así de su profesión.

Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) February 15, 2021

Más de cuatro años después de este anuncio, ahora Jesús Ortiz ha dado un nuevo paso que aúna lo profesional con lo personal. El padre de doña Letizia es el autor del prólogo de un libro de recetas escrito por Jorge Alonso, fundador de Ediciones Agoerio. Se trata de la misma editorial que publicó el libro de la ex pareja de Telma Ortiz, Gavin Bonnar antes del verano de 2024. Una editorial que el vigués Jorge Alonso puso en marcha en pleno confinamiento, en el año 2020.

Ha sido la propia editorial la que ha confirmado la publicación del libro con un mensaje en las redes sociales. Un breve post en el que ha anunciado que Jesús Ortiz ha sido el responsable del prólogo: «Este libro de recetas nace en un lugar muy concreto: mi casa, Villasinda. Una cocina normal, pero moderna. Funcional, con mobiliario de Santos y de Silestone y electrodomésticos Balay, con un ventanal precioso desde el que se ve parte del Valle Miñor, en la provincia de Pontevedra», ha publicado Jorge Alonso junto a una fotografía de la portada del libro, en la que aparece el nombre de Jesús Ortiz como autor del preámbulo.

Ya en imprenta: “Las comidas de Villasinda”. “Este libro de recetas nace en un lugar muy concreto: mi casa, Villasinda. Una cocina normal, pero moderna. Funcional, con mobiliario de Santos y de Silestone y electrodomésticos Balay, con un ventanal precioso desde el que se ve… pic.twitter.com/t58V6aEvsm — JORGE ALONSO ÁLVAREZ ⚓️ (@Cocodrilodos) September 30, 2025

El autor del libro ha querido compartir en sus redes sociales un breve extracto de la introducción al texto. Unas palabras en las que queda patente que, aunque tiene muy presente su profesión, encuentra en la cocina el refugio perfecto para relajarse: «Sí, soy periodista. De los que pasan el día entre noticias, titulares y cafés mal recalentados. Y como cualquiera necesita un refugio, el mío se llama cocina. Es el único sitio donde el «directo» no es con un micrófono en mano, sino con una cebolla que me hace llorar como si estuviera narrando la final de la Copa del América de vela. Aquí me olvido de la prisa, de los cierres de edición y de la última polémica política, y me concentro en lo verdaderamente importante: que no se me queme el sofrito», ha escrito el fundador de Ediciones Agoeiro.

Jesús Ortiz con su madre, Menchu. (Foto: Gtres)

De momento no han trascendido muchos detalles sobre cómo se ha gestado esta colaboración entre Jorge Alonso y Jesús Ortiz, pero sí se sabe que el padre de doña Letizia y el periodista son amigos desde hace tiempo. De hecho, fue gracias a esta relación que el libro del ex de Telma Ortiz se publicó.

Curiosamente, ha sido ahora cuando se ha conocido este nuevo proyecto de Jesús Ortiz de la mano de Jorge Alonso, justo poco después de que se hiciera pública la noticia de la separación de Telma. Una ruptura que se produjo hace tiempo, pero que no había trascendido más allá del ámbito privado.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz en un acto. (Foto: Gtres)

Según ha confirmado la periodista Silvia Taulés, el papel del padre de doña Letizia fue clave para que el libro de Robert Gavin Bonnar se publicara, y ahora también ha influido en que el texto se retire y se rescinda el contrato con el abogado. Un paso que se dio hace unos meses, justo después de conocerse la separación entre Telma Ortiz y el irlandés. No obstante, a pesar de esta decisión, en la página web de Ediciones Agoeiro todavía aparece el libro de Bonnar como parte del catálogo.