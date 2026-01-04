Fernando Carrillo, el polémico protagonista de ‘Abigail’ que fue novio de Delcy Rodríguez

La vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha plantado cara a Estados Unidos y ha afirmado que «Maduro es el único presidente» del país. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, tardó más de 13 horas en dar la cara después de que Trump consiguiera capturar al dictador y a su mujer para juzgarles en Nueva York. Después, la política declaró que se estaba cometiendo «una agresión armada» contra su nación y se posicionó en contra del presidente Donald Trump. Nosotros hemos echado la vista atrás para ver cómo es el pasado de Delcy y hemos descubierto que hay un dato interesante: fue novia de un conocido actor venezolano.

A punto de cumplir 60 años, Fernando Carrillo se ha convertido en noticia después de la liberación de Venezuela. El artista saltó a la fama por su trabajo como actor, pero también ha sido modelo e incluso ha probado suerte en la industria musical. Algunos de sus proyectos han cruzado fronteras y esto ha hecho que sea famoso en muchos países. Sin lugar a dudas, su telenovela más recordada es Abigail, ficción que le posicionó como uno de los actores más mediáticos de su generación.

Delcy Rodríguez en un evento. (Foto: Gtres)

El problema es que Fernando Carrillo se ha visto salpicado por innumerables polémicas. Ha apoyado a Maduro en varios momentos y esto ha hecho que el público se alce en su contra. En una ocasión llegó a decir que Venezuela es una «gran democracia», palabras que causaron una gran sensación y que le situaron en una postura complicada, pues hubo mucha gente que le llevó la contraria y demostró con pruebas que el país necesitaba liberarse cuanto antes.

La relación de Delcy y Fernando Carrillo

Después de la esperada detención del dictador Maduro, hay muchos ojos puestos en Delcy Rodríguez, pero ¿cómo es la vicepresidenta en las distancias cortas? En OKDIARIO hemos elaborado un perfil muy detallado sobre ella y a continuación vamos a hablar de su relación sentimental más famosa.

Fernando Carrillo posando. (Foto: Instagram)

La compañera de Maduro estuvo enamorada de Fernando Carrillo durante un periodo de tiempo corto, pero la relación que mantuvieron fue estable, tanto que no querían que trascendiese para no verse afectados por agentes externos. El actor tenía mucha prensa detrás, pues estaba en un buen momento de su carrera y ella quería crecer como «política», así que su ambición no le permitía comportarse con libertad.

Según la prensa venezolana, Delcy y Fernando estuvieron juntos de 2006 a 2007, aunque no se sabe con exactitud cuando empezaron. Se conocieron a través de unos amigos en común y durante un tiempo formaron un equipo unido, pero la suerte no les acompañó y tuvieron que separarse.

Esto es lo que sintió Fernando Carrillo

Fernando Carrillo en ‘Abigail’. (Foto: Instagram)

Tenían muchas cosas en contra, pero Carrillo apostó por su noviazgo. «Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop. Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche», comentó en una ocasión.

La trayectoria sentimental de Fernando Carrillo es conocida por todos. Después de Abigail se casó con Catherine Fulop, pero se separaron y él contrajo matrimonio con María Gabriela Rodríguez, madre de sus dos hijos: Ángel Gabriel y Milo.