La princesa Leonor y el Rey Felipe coinciden en uniforme en la Pascua Militar

La princesa Leonor ha presidido junto a los Reyes la celebración de la Pascua Militar. Un acto que ha tenido lugar en el Palacio Real y que ha marcado la vuelta a la actividad tras las vacaciones de Navidad.

Para la heredera ha sido la tercera vez que acude a este acto y la última que lo hará antes de terminar su formación militar y comenzar sus estudios universitarios. La princesa se encuentra en estos momentos centrada en su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, donde completó hace unas semanas su primer vuelo en solitario a los mandos del Pilatus PC-21, poco antes de regresar a casa para las fiestas navideñas. De momento la Casa del Rey no ha dado detalles sobre los siguiente pasos de Leonor, aunque se espera que las incógnitas se despejen próximamente.

La princesa y el Rey, mismo uniforme

En esta ocasión tanto el Rey Felipe como la princesa de Asturias han coincidido en uniforme. En el caso de Leonor, como alférez alumna de San Javier, le correspondía llevar el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, pero don Felipe suele alternar cada año, como hace también el Día de la Hispanidad.

El Rey Felipe VI acompañado de la Reina Letizia y la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

El pasado año, cuando la princesa de Asturias estaba a punto de embarcarse en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, el monarca eligió el uniforme de gala del Ejército de Tierra. En el estreno de Leonor en la Pascua Militar, como estudiante de la Academia General Militar, el Rey llevó el mismo uniforme del Ejército del Aire y del Espacio que ha escogido hoy.

Para Leonor, esta Pascua Militar ha sido la última dentro de su proceso de formación castrense, que culminará en los próximos meses. Después empezará una nueva etapa como estudiante universitaria antes de incorporarse plenamente a la actividad oficial.

La ausencia de la infanta Sofía

A pesar de que la hija menor de los Reyes cumplió 18 años el pasado mes de abril y que, por tanto, ya es mayor de edad, la infanta Sofía no ha asistido a este acto. La infanta no tiene que incorporarse a las clases en Lisboa hasta la próxima semana pero, por motivos que no han trascendido, don Felipe y doña Letizia han preferido que no asistiera. Es probable que la veamos esta tarde en la merienda en casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz.

La princesa Leonor durante la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

Además de la infanta Sofía, este año la Pascua Militar también ha estado marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, que se encontraba en una reunión en París. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han sido los representantes del ejecutivo que han estado presentes en el acto. La ministra de Defensa ha pronunciado unas palabras en las que no han faltado las referencias al papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas, así como a la princesa Leonor.