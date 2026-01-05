El motivo por el que la infanta Sofía es la otra gran protagonista de la Pascua Militar

La infanta Sofía vuelve a ser la gran ausente en una de las citas más importantes de la agenda de la Casa Real. A pesar de que la hija menor de los Reyes está aún de vacaciones y no está previsto que se reincorpore a las clases hasta el próximo día 12 de enero, Sofía no acompañará a don Felipe y a doña Letizia y a la princesa Leonor en la Pascua Militar. Un acto que marca el inicio de la actividad oficial cada año, tras el parón de las fiestas navideñas.

El pasado viernes la Casa de S.M. el Rey hizo pública la lista de actividades previstas para los próximos días. Una agenda reducida para esta primera semana del año y marcada por la celebración de la Pascua Militar. Un acto oficial en el que la princesa Leonor va a participar por tercera vez consecutiva, pero en el que no se espera a la infanta Sofía.

La Familia Real en la Pascua Militar. (Foto: Gtres).

La incógnita sobre la presencia de Sofía

La Casa del Rey no ha confirmado el motivo por el que la infanta Sofía no va a estar en este acto, pese a que no tiene que retomar las clases hasta dentro de una semana. Sin embargo, aunque su presencia en la Pascua Militar no está confirmada, todo apunta a que la hija menor de los Reyes no faltará a la otra gran cita de la jornada, la merienda en casa de su abuelo, Jesús Ortiz.

El pasado año, a pesar de que su incorporación a las clases en el Atlantic College de Gales estaba prevista para el mismo 6 de enero, la infanta Sofía sorprendió acompañando a sus padres y a su hermana en casa de su abuelo materno. Sofía, que entonces tenía 17 años, no estuvo en la Pascua Militar, pero sí que acudió a la merienda de Reyes. Este año es muy probable que se repita la misma estrategia, dado que, además, no tiene que incorporarse a las clases hasta el día 12. Lo que no está claro es el motivo por el que los Reyes han preferido dejarla fuera de la Pascua Militar, sobre todo, si se tiene en cuenta que ya es mayor de edad.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Una agenda que no se incrementa

A pesar de que la hija menor de los Reyes cumplió 18 años el pasado mes de abril, su presencia en la agenda oficial no ha aumentado de manera significativa. De hecho, todavía no ha protagonizado ningún acto en solitario más allá de su estreno el pasado año en la Galería de las Colecciones Reales. La infanta presidió la entrega de los premios del certamen Objetivo Patrimonio-Concurso de Fotografía Infanta Sofía, convocado por Patrimonio Nacional. Acompañada por varios de los miembros del equipo de Zarzuela, la hermana menor de la princesa de Asturias vistió un traje de chaqueta y pantalón en color crudo y se mostró tranquila y relajada.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Desde entonces, aunque ha seguido participando en todos los actos importantes de la agenda oficial, no la hemos vuelto a ver en solitario y no hay planes inminentes de una mayor presencia pública. De momento, la infanta Sofía sigue centrada en su formación universitaria en Lisboa y será en el futuro cuando tenga un papel más destacado en la actividad institucional.