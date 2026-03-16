Amaia Montero, protagonista involuntaria del último adiós a Gemma Cuervo

Cayetana Guillén Cuervo se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado sábado, 14 de marzo, falleció su madre, la emblemática Gemma Cuervo, a los 91 años y, como era de esperar, el mundo de la interpretación se ha volcado con la familia de la actriz, brindándole sus máximas condolencias y recordando con emotivas palabras a la mencionada. Fueron muchos los rostros conocidos que quisieron acercarse hasta el Tanatorio Parcesa La Paz de Madrid para dar un último adiós a una de las protagonistas de Aquí no hay quien viva, ya que muchos de ellos, además de haber trabajado con la fallecida, también mantienen una muy buena relación con la familia. Sin embargo, también hubo alguna que otra ausencia que llamó la atención de propios y extraños. Como por ejemplo la de Amaia Montero, vocalista del grupo musical La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo han sido amigas íntimas durante más de dos décadas, consolidándose como una de las relaciones de amistad más sólidas y conocidas de nuestro país. Tanto es así, que ambas han compartido momentos profesionales y personales de la otra en muchas ocasiones. De hecho, la cantante fue una de las invitadas al íntimo enlace matrimonial que la actriz celebró con el fotógrafo bilbaíno Omar Ayyashi, en junio de 2005, así como a lo largo de los años han posado juntas en varios eventos sociales, dejando siempre patente la complicidad y el cariño que existía entre ellas.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a principios de 2025, salió a la luz una posible tensión que había surgido entre ambas justo cuando Cayetana reveló por error y de forma anticipada el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh. Tras este episodio, esta última dejó de seguir a su amiga en las redes sociales, lo que alimentó aún más las especulaciones de un posible distanciamiento. Cayetana, por su parte, decidió no tomar esa misma decisión y, a día de hoy, continúa siguiendo a Amaia en su perfil oficial de Instagram.

Gemma Cuervo y Cayetano Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)

Después de la polémica, Cayetana siempre ha reiterado públicamente el cariño que siente hacia Amaia a pesar de lo ocurrido, y tal vez por ello muchos esperaban que Amaia acudiera al último adiós de Gemma Cuervo. Es importante destacar que Amaia nunca dejó de seguir en el universo 2.0 a la fallecida intérprete, a la que también admiraba. No obstante, hasta el momento, no ha trascendido ninguna fotografía ni información que indique que estuviera presente en su capilla ardiente. Aunque se desconoce si se ha puesto en contacto en algún momento con Cayetana para darle el pésame por la muerte de su madre, lo cierto es que su ausencia podría ser una prueba clara de que su amistad no ha logrado volver a ser la de antes.