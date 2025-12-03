Cayetana Guillén Cuervo ha copado numerosos titulares este 2025. A mediados de año, la actriz reveló que Amaia Montero, su íntima amiga y madrina de su hijo, regresaba a La Oreja de Van Gogh sin una confirmación previa por parte del grupo. Una noticia que supuso el distanciamiento entre la hija de Gemma Cuervo y la artista, que se consideraban hermanas. Ahora, la protagonista de Los ochenta son nuestros, ha hablado de sus verdaderos amigos… ¿Entre los que está la intérprete de Rosas?

Cayetana se desmarca de Amaia Montero

Cayetana Guillén Cuervo ha aparecido ante los medios acompañada por su peluquero de confianza, Alberto Cerdán. La actriz, en la cuenta atrás para el final de año, ha hecho un balance de todo lo bueno que le ha ocurrido, pero también lo malo. «Lo mejor es que mi gente está bien y lo peor la gente que se ha marchado, las ausencias», ha dicho.

Cayetana Guillén Cuervo en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Probablemente, y entre líneas, la hija de Gemma Cuervo se haya referido a Amaia Montero, que ha dejado de formar parte de su vida. Tras toda una vida siendo íntimas amigas, la cantante se molestó con la actriz, a la que confió su regreso a LODVG. Un secreto a voces que fue desvelado por Guillén Cuervo, que pensó que la artista ya lo había hecho oficial.

Un duro momento para la intérprete que afrontó como pudo. Eso sí, arropada por su entorno más cercano: «Mi familia es buena gente y eso trasciende, hay que rodearse de buena gente, cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede y hay que ser amable con los demás, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo está roto».

En este evento, Cayetana no ha podido evitar ser preguntada por su enemistad con Amaia Montero. Sin embargo, desde que se destara la polémica, tuvo claro que su máxima era el silencio, como ha ocurrido también en esta ocasión: «No voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien, tengo a mi chico, a mi madre, a mis hermanos, a mi hijo, a mis amigos».

Amaia Montero y Cayetana Guillén durante su amistad. (Foto: Gtres)

Por su parte, la actriz ha querido hacer hincapié en la importancia de sus amigos en su vida. Cayetana no entiende la vida sin ellos. Sin embargo, a la hora de referirse a las que considera las personas más importantes, no ha hecho referencia a Montero, la madrina de su hijo: «Mis amigos son mi identidad y son lo más importantes del mundo».

Finalmente, ha entonado el mea culpa y ha reflexionado sobre cómo es como amiga, pese a los fallos que como humana pueda tener: «Soy muy leal, pero puedo meter la mata. También hay gente que te falla. A mi nadie me mueve de la lealtad a mi gente. Yo no sé qué haría sin mis amigos y sin mis amigas».