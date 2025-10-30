Sandra Aladro desvela cómo está viviendo Amaia Montero su vuelta con ‘LODVG’: "Sólo sale de casa para ensayar"
La periodista Sandra Aladro comparte destalles respecto a cómo está viviendo Amaia Montero su vuelta a la música
Amaia Montero vive retirada en su casa de Irún, alejada del foco mediático
Amaia Montero se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas del momento, desde que se anunciase su controvertida vuelta a la música con su antigua banda. Tras la bomba por capítulos de su regreso, y mientras prepara su regreso a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh, están siendo contadas las ocasiones en las que hemos podido verla, habiendo protegido su vida personal con un gran hermetismo. Sandra Aladro, directora de la agencia Gtres, conoce de cerca cómo estaría viviendo la guipuzcoana estas semanas repletas de emoción, nervios y también una enorme expectación por parte de los fans del grupo, quienes ya esperan ansiosos la gira titulada Tantas cosas que contar y planteada para este próximo 2026. Según detalla la periodista, Amaia está completamente volcada con los ensayos y lo hace retirada en su casa de Irún, a la que se trasladó hace algunos años para centrarse en sí misma y en su recuperación.
Un espaldarazo tras tocar fondo
Recordemos que la cantante atravesó un delicado bache personal y emocional, del que conseguía recuperarse gracias al cariño y el apoyo de sus seres queridos. Sobre todo, el de su madre, -Pilar Saldías- y su hermana Idoia. Cuando decidió dejar la música, hace ya algunos años, Montero también abandonaba Madrid y optaba por alejarse de todo tipo de vida social. Desde entonces, vive retirada del foco mediático, habiendo optado por un estilo de vida mucho más tranquilo. Así lo describe la periodista, quien asegura que Amaia «se está recuperando y cogiendo fuerzas para volver a los escenarios». Es más, apenas saldría de casa y las escasas salidas que hace son para ensayar con la banda. Mientras que, por otro lado, procura relacionarse con sus amigos y compañeros de toda la vida, habiendo estrechado su círculo social al máximo. No sólo eso, la directora de Gtres ha desvelado que para Montero «reaparecer y estar a la altura es prioritario». Sin embargo, prioriza todavía más «sentirse bien, para volver feliz y vivirlo con serenidad».
Dentro de una burbuja: los motivos
Del mismo modo, según la información que arroja Sandra, la cantante es plenamente consciente de que tiene mucha gente que la quiere, y así se lo hacen saber, aunque por el momento «sigue metida en una burbuja». Todo, con el objetivo de cuidarse al máximo, y más teniendo en cuenta el gran revuelo que se ha formado con la polémica salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, los comentarios que surgieron al respecto y el gran revuelo nacional que se ha formado con la vuelta de Amaia al frente de la banda. «Tal vez cuando todo pase, vuelva a pasearse tranquila por las calles de su querido San Sebastián», señala Aladro. Hace poco, la propia artista recurría a sus redes sociales para desahogarse con su más de un millón de seguidores y compartir con ellos cómo había vivido el proceso.
«Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada», relata en la emotiva publicación. «Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo”. Además, explica que no ha sido un camino fácil, tampoco «cómodo ni agradable». Sin embargo, reconoce que despedirse de una parte de ella misma, le ha servido para que nazca otra. «De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer», detalla. «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia», concluye contundente.
