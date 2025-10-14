La meteórica carrera de Amaia Montero llegó a su fin con ‘La Oreja de Van Gogh’ en 2007 para continuar con su proyecto en solitario tras una década en el grupo. El resto de sus integrantes, a su vez, sustituyeron a la artista por Leire Martínez. Solo un año después, en 2008, la intérprete de Rosas sacaba a la luz Quiero ser, el primer sencillo de su álbum debut que marcaba el inicio de una carrera musical independiente. Sin embargo y con el paso del tiempo, Amaia decidió parar. Su salud mental se la jugó y decidió desaparecer del mapa. ¿Cuál ha sido su recorrido y su vida desde su salida de la banda con la que se dio a conocer?

Su vida sentimental

La vida personal de Amaia Montero siempre ha causado un gran interés. Desde que saltara a la fama en la década de los 90, su intimidad ha sido muy comentada por protagonizar romances con rostros conocidos de la talla de Gonzalo Miró o con el futbolista José María Gutiérrez, más conocido como Guti.

En 2006, los medios de la época se hicieron eco de una posible relación sentimental entre la cantante y el ex futbolista del Real Madrid. Sin embargo, fiel a su habitual discreción, Montero no se pronunció al respecto. Tampoco el deportista retirado. Además, tampoco existió ninguna prueba gráfica que confirmara su presunto idilio.

Amaia Montero y Gonzalo Miró en un partido de tenis en Madrid. (Foto: Gtres)

Por el contrario, en 2009, -dos años después de abandonar su etapa en ‘La Oreja de Van Gogh’-, Amaia comenzaría una historia de amor con el presentador Gonzalo Miró, con el que estuvo hasta el 2011. Sin embargo, y aunque decidieran tomar caminos por separado, el periodista siempre ha tenido palabras de aprecio hacia la cantautora, con la que mantiene una estrecha amistad.

Desde entonces, y quizá motivado por su desaparición del foco mediático, se desconoce si la artista ha rehecho su vida sentimental o si, durante estos años centrada en sí misma, ha conocido a alguien especial. ¿Serán sus próximas canciones una pista sobre ello?

Una carrera en solitario

Hace tres décadas que Pablo Benegas descubrió a Amaia Montero. Lo hizo cuando la cantante interpretó en una fiesta Nothing Compares to You, un tema de Prince. Fue entonces cuando comenzó su aventura juntos en la banda hasta que la artista, hace más de dos décadas, emprendía en solitario en la industria. «Necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado», dijo cuando lanzó este primer álbum debut, con el que vendió 40.000 copias en tan solo una semana. En total, Montero trabajó en tres álbumes más: Amaia Montero 2 -en 2011-; Si Dios quiere yo también -en 2014- y, finalmente, en 2018, Nacidos para creer.

Problemas de salud mental

La imagen con la que Amaia Montero preocupó a sus fans y a su entorno en 2022. (Foto: Redes Sociales)

Precisamente, en 2018, la vida de Amaia Montero daba un giro radical. Cuando la artista estaba preparando su quinto disco de estudio, un problema de salud mental le hizo cambiar sus planes por completo. Una alarmante publicación en 2022 puso sobre la mesa que la artista no se encontraba en su mejor momento. Concretamente, en sus redes sociales compartió una imagen acompañada de un texto que preocupó y mucho a su entorno y a sus fans. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», dijo.

Regreso a los escenarios

Afortunadamente, dos años después, Amaia Montero reaparecía por sorpresa y con una imagen radicalmente distinta a la publicación mencionada en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu.

El público, completamente conmocionado y entregado, conoció que la reina del pop -tal y como reza una de sus letras-, había regresado por todo lo alto. «La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. Gracias siempre Karol G, eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga», escribió Amaia en sus redes.

Amaia Montero y Karol G protagonizaron un emotivo momento tras el concierto en el Santiago Bernabéu. (Foto: Redes Sociales)

Un hito que marcó un antes y un después en su carrera, pues fue entonces cuando comenzaron los rumores de su regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’.

Su polémica con Leire

Entonces, Leire Martínez continuaba como vocalista en la banda de pop rock española. Sin embargo, tras casi dos décadas en la banda, la del País Vasco ponía fin a su etapa con el grupo, que emitía un comunicado sobre la salida de la artista del proyecto musical.

Leire Martínez con ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando salieron a la luz los primeros rumores del regreso de Montero al grupo inicial. Aunque durante todo este tiempo ha tratado de mantener el silencio, lo cierto es que su íntima, Cayetana Guillén Cuervo confirmaba el regreso de Amaia a ‘La Oreja de Van Gogh. Unas palabras que, además de poner en jaque la relación entre la cantante y la actriz, avivaron las especulaciones de la vuelta de la intérprete de Darte Mi Vida con sus ex compañeros.

Una noticia que no sentó del todo bien a Leire que considera que, a pesar del tiempo que ha pasado junto a la banda, nunca se le ha dado su lugar.