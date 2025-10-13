Quién es quién en la banda de La Oreja de Van Gogh

Este lunes, 13 de octubre, se cumple un año desde que La Oreja de Van Gogh anunció la salida de su vocalista, Leire Martínez, tras «no haber conseguido acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo». «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones», rezaba el comunicado. Desde entonces, los rumores acerca de que Amaia Montero podría regresar a la banda no han dejado de crecer, hasta el punto de que el periodista Javi Hoyos asegura que la vasca volverá a formar parte del grupo «de manera inminente».

Por ahora, ninguno de los miembros de La Oreja de Van Gogh se ha querido pronunciar al respecto, optando por un discreto segundo plano. Sin embargo, lo cierto es que, a raíz del revuelo mediático, se ha despertado un gran interés por conocer quiénes son los integrantes que conforman una de las bandas más emblemáticas y conocidas de la industria musical de nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

Haritz Garde

Haritz Garde es el batería de La Oreja de Van Gogh. Tiene 49 años y fue uno de los impulsores iniciales de la banda. Según lo publicado, es un virtuoso de la percusión, aunque lo cierto es que todo lo que sabe lo ha conocido a través de una formación musical autodidacta. Conoció a Pablo y Álvaro (los otros miembros del grupo) en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Sobre su vida personal, son pocos los detalles que se conocen, pero varios medios señalan que complementa su vida como músico con su afición por la fotografía y la naturaleza.

Xabier San Martín

Xabier San Martín es el teclista de La Oreja de Van Gogh. Tiene 48 años y estudió Ciencias Empresariales en la Universidad del País Vasco antes de dedicarse de lleno a la música. Gran parte de las canciones de la banda han sido compuestas por él, así como también está detrás de hits de otros artistas como Ni una sola palabra de Paulina Rubio o Contigo de Sergio Rivero, entre otros muchos. Por otro lado, es un apasionado de la literatura y la poesía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

Pablo Benegas

Pablo Benegas es el guitarrista del grupo y, junto a Xabier, uno de los compositores principales. Es hijo de Maite Urbaien y del político que fuera presidente del Partido Socialista de Euskadi y diputado en las Cortes, Txiki Benegas. Nació en San Sebastián, Guipúzcoa y es licenciado en Derecho, aunque nunca llegó a ejercer de ello. Además, también sacó a la venta su primer libro en mayo de 2024, el cual cuenta cómo estuvo marcada su infancia y adolescencia por el terrorismo en Euskadi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

Álvaro Fuentes Ibarz

Por último, Álvaro Fuentes Ibarz es el bajista de la banda y su perfil es el más discreto de todos. Según medios como ¡Hola!, quería ser futbolista pero, al no ser del todo bueno en el ámbito, prefirió optar por el mundo de la música. En 2010 se casó con Ana, su novia de toda la vida, en una ceremonia civil a la que acudieron todos sus compañeros.